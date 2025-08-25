Infraestructuras
Así afecta al tráfico de Cáceres la obra de la N-630
Transportes continúa desde este martes con la mejora del firme en el tramo de la avenida del Ferrocarril
El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible está ejecutando las obras de rehabilitación del firme de la carretera N-630, a su paso por la ciudad de Cáceres entre los kilómetros (km) 553,050 y 554,650, un tramo conocido como avenida del Ferrocarril.
La ejecución de los trabajos se abordará en tramos sucesivos, en función de las necesidades y circunstancias de la obra. En concreto, se comenzará el 26 de agosto por el tramo 4, y la ejecución de los tramos 3 y 3A se realizarán en horario nocturno durante la primera semana de septiembre.
Tramos afectados
La ubicación de los tramos definidos por el Ministerio afecta a:
- Tramo 1: Calzada izquierda (sentido Sevilla) entre Avda. de las Arenas (km 553,050) y Avenida Virgen de Guadalupe (km 554).
- Tramo 2: Calzada derecha (sentido Salamanca) entre Avda. Virgen de Guadalupe (km 554) y Avda. de las Arenas (km 553,050).
- Tramo 3: Calzada izquierda (sentido Sevilla) entre la Avda. Virgen de Guadalupe (km 554) y Avda. de Alemania (km 554,650).
- Tramo 3A: Glorieta “Movimiento Scout”.
- Tramo 4: Calzada derecha (sentido Salamanca), desde la Avda. de Alemania (km 554,650) y la Avda. Virgen de Guadalupe (km 554).
Circulación
Para asegurar la fluidez de la circulación existen varias alternativas de tráfico ligero por las calles de la ciudad. No obstante, durante dicha afectación se habilitará el siguiente itinerario alternativo debidamente señalizado que garantice el paso de vehículos pesados.
Desvío por las calles Gil Cordero y avenida Ruta de la Plata en ambos sentidos, conectando con estas a través de Alemania, Virgen de Guadalupe o avenida de las Arenas, según el sentido de circulación y el tramo afectado. Las afectaciones durarán previsiblemente hasta mediados de septiembre, según informan desde el Ministerio.
Durante las afectaciones se llevarán a cabo los trabajos de fresado y reposición del firme en tramos deteriorados, renovación de la capa de rodadura completa, reposición de espiras inductivas en estaciones de toma de datos para tráfico (ETDs) y pintado de marcas viales.
Las actuaciones se incluyen dentro del contrato de mantenimiento preventivo y mejora de las carreteras integrantes de la Red de Carreteras del Estado, en Extremadura, con un importe global de 8,3 millones de euros (IVA incluido), siendo el importe estimado de esta actuación de 765.009 euros.
