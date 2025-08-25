Arranca la segunda edición del festival 'Movietone' con más espacios, más cine y más ritmo en Cáceres

El próximo jueves 4 de septiembre dará comienzo la segunda edición del festival de cine y música ‘Movietone’, que comenzará en el Espacio Belleartes de Cáceres y se extenderá a distintos espacios de la ciudad. En la presentación oficial del evento han estado presentes Antonio Gil Aparicio, director de la filmoteca y medios audiovisuales, y Jerónimo García, director del festival.

Esta edición se llevará a cabo durante dos semanas, hasta el 27 de septiembre, en distintos espacios. Gil Aparicio ha afirmado que "en Cáceres no existía un festival como este, donde la música fuera realmente el eje central de la propuesta cinematográfica". Para él, era una idea necesaria y por ello, en esta edición presentarán tres películas que reflejan justamente esa conexión entre el cine y la música.

Programación

El festival dará inicio el jueves 4 de septiembre con la inauguración de la exposición del fotógrafo cacereño Jorge Rey, que tendrá lugar a las 20:30 horas en el Espacio Belleartes. La entrada será completamente gratuita. Esta muestra retrospectiva se centra en su trabajo musical, una amplia producción que revela una mirada sensible, capaz de captar lo extraordinario en lo cotidiano. Las imágenes construyen un universo vibrante y en constante movimiento, donde los protagonistas no solo habitan la escena, sino que participan activamente.

Fotógrafo cacereño, Jorge Rey. / El Periódico

La programación continuará el miércoles 10 de septiembre, también a las 20:30 horas, con la proyección de Pina en el Colegio de Aparejadores. Este documental, escrito, producido y dirigido por Wim Wenders, rinde homenaje a la legendaria bailarina, coreógrafa y directora alemana Pina Bausch, figura clave de la danza contemporánea. El jueves 11 de septiembre será el turno de Quadrophenia, dirigida por Franc Roddam, que se proyectará en la Filmoteca. Esta película se ha convertido en un emblema cultural por su potente retrato de una juventud en busca de identidad, marcado por emociones intensas y una crudeza que la hace inolvidable.

Escena de la película 'Quadrophenia' de Franc Roddam. / El Periódico

Durante la segunda semana, el martes 16 de septiembre, se proyectará The Doors, de Oliver Stone, a las 20:30 horas en la Filmoteca de Extremadura. Más allá de narrar la historia de la icónica banda liderada por Jim Morrison, el filme captura la esencia de los años 60, la contracultura, la libertad sexual, el uso de drogas como vía de expansión de la conciencia y una profunda desilusión política. Por otro lado, el miércoles 17 de septiembre se proyectará en el Colegio de Aparejadores el documental La Búsqueda, sobre la vida del legendario guitarrista español Paco de Lucía. La obra, realizada y dirigida por su hijo Curro Sánchez Varela, ofrece una mirada íntima a través de entrevistas, archivos personales y reflexiones del propio músico.

Portada del documental 'La Búsqueda' sobre Paco de Lucía. / El Periódico

El jueves 18 de septiembre continuará el ciclo de proyecciones con One to One, un documental sobre John Lennon y Yoko Ono que incluye imágenes inéditas, grabaciones caseras y el emblemático concierto benéfico en el Madison Square Garden. El viernes 19 de septiembre, a las 21.30 en el Gran Teatro, tendrá lugar el concierto de LadyDog, con un precio de entrada de 10 euros. La banda está formada por músicos con una sólida trayectoria en el panorama musical, muchos de ellos provenientes de antiguos grupos cacereños.

Por último, el festival concluirá con un mercadillo dedicado al cine, que se celebrará el jueves 25 de septiembre a las 20.00 en el Espacio Belleartes. El cierre definitivo tendrá lugar el sábado 27 a las 22.00 en la Sala Bogaloo, con el concierto de Galavis, una banda de rock con temas originales, fruto de la colaboración entre Moncho Galavis y Luis Argüellos, ambos con dos discos publicados y disponibles en todas las plataformas digitales.