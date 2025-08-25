La carretera del Puerto de Honduras no podrá abrirse hasta el miércoles o jueves de esta semana

La única carretera que ha sufrido daños por el fuego y que a día de hoy permanece cerrada a consecuencia del incendio de Jarilla es la CC-224 de Hervás a la N-110 (a Cabezuela del Valle), conocida por todos como la del puerto de Honduras. La vía está cerrada al público en general, excepto a los propietarios de fincas, a quienes se les permite el acceso. Está previsto que se abra a la circulación en general el miércoles o jueves, -según la evolución de las labores- . Las tareas que se encuentran realizando los efectivos del servicio de mantenmiento del Área de Infraestructuras de la Diputación de Cáceres consisten en la limpieza y acondicionamiento de la calzada, además de la reparación de los elementos viarios afectados.

Todas las carreteras provinciales de acceso a los diversos municipios afectados por el fuego han sido abiertas en su totalidad y las mismas no han sufrido daños, ya que su cierre se produjo exclusivamente para limitar los accesos a los municipios confinados y/o evacuados. Estas carreteras fueron la CC-213: de la A-66 a Cabezabellosa por Villar de Plasencia, la CC-214 en el acceso desde la N-630 a Jarilla, la CC-206 desde la N-630 a la EX-205 por Oliva de Plasencia y Ahigal, la CC-218, desde la N-630 a Aldeanueva del Camino por Casas del Monte y Segura de Toro, la CC-219 en el acceso desde la CC-218 a Gargantilla y la CC-234, desde la N-110 hasta Rebollar.

Carretera del Puerto de Honduras, cortada. / Cedida por la Diputación de Cáceres

La Diputación de Cáceres continúa trabajando para atender las necesidades de los municipios de la provincia tras los incendios del mes de agosto. En este sentido, el Consorcio MásMedio de la Diputación de Cáceres ha remitido a los ayuntamientos afectados por incendios un protocolo de actuación para garantizar la calidad del agua potable.

También se ha realizado un contrato extraordinario para la supervisión y control analítico del agua de abastecimiento y el agua de las captaciones afectadas.

Paralelamente, el Consorcio mantiene activo el servicio de suministro de agua potable a través de cisternas en Cabezabellosa y Villar de Plasencia.