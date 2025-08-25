Junta local de seguridad
Casar de Cáceres da ejemplo y suprime los fuegos artificiales de las fiestas del Ramo por el riesgo de incendios
La seguridad se refuerza con dos agentes extra de policía local, además de la contratación de una UVI móvil
El Ayuntamiento de Casar de Cáceres ha tomado la decisión de suprimir los fuegos artificiales y el chupinazo en las fiestas del Ramo de este año como medida de solidaridad y responsabilidad frente a lo vivido con los incendios forestales de las últimas semanas.
Polémica
La junta local de seguridad celebrada esta mañana en el consistorio casareño ha preferido dar ejemplo con respecto a esta cuestión tras la polémica generada la semana pasada después de que el Ayuntamiento de Jaraíz de la Vera siguiese hacia adelante con el lanzamiento a pesar de tener un incendio a apenas unos kilómetros (que se originó en Cuacos de Yuste).
Refuerzo de seguridad
La alcaldesa de la localidad, Marta Jordán, señala también el refuerzo de seguridad con dos agentes extra de policía local durante tres días, además de la contratación de una UVI móvil, una ambulancia de traslados y puestos fijos con personal especializado (enfermeros más técnicos).
Esfuerzo extra
"Será un esfuerzo extra y económico por parte de nuestro consistorio, que quiere mejorar la seguridad en las fiestas", incide. Además, han especificado a través de un comunicado oficial que los datos de seguridad en la localidad han mejorado, disminuyendo en un 12% las infracciones penales. "Es un dato muy positivo que demuestra que nuestro pueblo mejora poco a poco", concluyen.
En los últimos días de esta semana se conocerá el programa completo de las fiestas.
- Estos son los nuevos negocios de la calle Pintores de Cáceres: 'Parece que está reviviendo
- Desembarca en Cáceres la cadena Encuentro, con tallas de la 38 a la 48
- A juicio por un supuesto amaño en una oposición de la Diputación de Cáceres
- Fray Guillermo se despide de Guadalupe y se traslada a Cáceres: le releva Fray Vidal
- Todos los detalles de la nueva Virgen de la Montaña, la obra que transformará Cáceres
- Convive durante cinco días en Cáceres con su vecino de abajo muerto y el olor se adentra en su casa: 'No puedo vivir así, huele a putrefacto
- Rifirrafe municipal por el sueldo de la alcaldesa de Membrío
- La empresa de Cáceres que hará visitable la primera cueva del Calerizo