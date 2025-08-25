Convive durante cinco días en Cáceres con su vecino de abajo muerto

Beatriz Raquel López Gil se está enfrentando a una de las situaciones más complicadas de su vida. Vive en el bloque 10 de Aldea Moret, en la calle Río Po de Cáceres, el piso cuarto derecha con su perrita Macarena, de la raza bulldog francés. Durante los últimos años, el piso de abajo y cuyo propietario es portugés estaba alquilado a un hombre de unos 70 años. Desde el pasado 13 de agosto comenzó a notar un olor extraño, pero al principio no le dio demasiada importancia. Sin embargo, el hedor se fue agravando con el paso de los días, hasta que decidió llamar a la familia el lunes de la semana siguiente. Su vecino había muerto hacía casi una semana y llevaba conviviendo con un cadáver justo debajo de su casa todo este tiempo.

Hallado sin vida

"Cuando empezó a oler no me pareció importante. El varón solía recoger basura y quizá podía haber subido hasta mi casa. No lo sabía. De todos modos, ya había avisado a sus familiares de que esto no se podía hacer, pero no me habían hecho caso. Después sí. Llamé a su nuera y vino a ver en qué estado se encontraba. Entró al piso y vimos restos de comida y botellas vacías. Había muchas moscas y cucarachas. Cuando estaba revisando el inmueble, dio un fuerte grito porque lo había encontrado sin vida y en un avanzado estado de descomposición. La casa olía a putrefacto", subraya López.

El olor, en toda la casa

"Entre las altas temperaturas por la ola de calor que hemos sufrido y el tiempo que pasó muerto, se convirtió en una desgracia. El olor se ha metido por el suelo de mi casa y está en todas las habitaciones. Sillones, camas, armarios, ropa... Estoy desinfectando con lejía y todo lo que puedo. El estado de mi casa es totalmente insalubre porque el olor no se va. Estoy en malas condiciones, no descanso y sufriendo ataques de pánico", explica la afectada. Asegura que está intentando dormir en una de las habitaciones que menos afectadas han resultado: "la vivienda apenas tiene 53 metros cuadrados, y me las estoy apañando para dormir un sofá más pequeño que yo. Pero también huele allí".

Mascarilla

"En la habitación que está justo encima de donde falleció no puedo entrar. Huele horrible. Tengo varios enseres personales y, para acceder, necesito ponerme una mascarilla FPP2", remarca López, que urge a las instituciones la cesión de una vivienda de uso temporal hasta que se solucione el problema en su casa.

Sanidad

¿Y ahora qué? En primer lugar, lo denunció en Sanidad y fueron un médico y un farmacéutico que estipularon el olor a cadáver que se puede apreciar en la vivienda. Después, se acercó hasta el lugar de los hechos la Policía Nacional, junto con un veterinario y el propietario para la redacción de un parte facultativo: "Señalaron que vivo en un estado de insalubridad. Pero hoy me han llamado desde Sanidad para decirme que ya no pueden hacer nada", lamenta. Ante la falta de solución, asegura que mañana interpondrá una denuncia tras la recomendación de su abogado.

Turno del propietario

Y es que ahora era el turno del propietario. "Ante los agentes, se ofreció a tirar todos los muebles que había y a limpiar la casa. Lo ha hecho, pero no ha llamado a ninguna empresa de desinfección. Puede haber bichos, hongos o bacterias que estén entrando en mi casa. Además, soy la única afectada del inmueble. Me entraba el olor por todos los conductos de la casa. Es que llegaba a acceder por el tubo del aire acondicionado", insiste.

Tratamiento

"Estoy con tratamiento psiquiátrico. No puedo dormir. Tampoco comer. ¿Quién sería capaz de hacerlo con olor a putrefacto en tu casa? Vengo ahora de asuntos sociales para que me faciliten una vivienda, pero me han dicho que no porque no era por un incendio. Yo estoy respirando un producto nocivo que ha utilizado el propietario para limpiar, y mi mascota también. Me pican hasta los ojos. Me paso las horas en la calle", señala.

A la espera

Ahora, López se mantiene a la espera de que el propietario llame a una empresa de desinfección para que realice los trabajos oportunos en la vivienda. Sin embargo, no tiene esperanzas en que se vaya a hacer en los próximos días. "Una vecina que entiende portugués le escuchó decir a sus amigos que solamente se encargaría de limpiar y tirar los muebles, pero no de desinfectar. Necesito una solución ya", urge López, agobiada y sin poder convivir de forma normal en su vivienda de Aldea Moret.

