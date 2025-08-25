Los estrenos que sumarán brillo a Cáceres tras los incendios

No se ha sacudido aún Hervás el foco mediático del terrible incendio de Jarilla y el Ambroz ya piensa en una nueva edición del Otoño Mágico para eludir las cenizas. Y Netflix le devolverá en los próximos meses ese eje cuando se estrene la mini serie que trasladará a las pantallas de todo el mundo la novela (best-seller) ‘El cuco de cristal’, que mostrará las bondades de los exteriores de este epicentro turístico del norte de Extremadura, enclavado en el Valle del Ambroz. El año pasado el rodaje revolucionó el municipio hervasense durante meses.

Rodaje de 'El cuco de cristal' de Netflix en exteriores de Hervás. / NETFLIX

En pleno Otoño Mágico de 2024 (el de este año también será muy significativo tras el mega incendio forestal además de ser la segunda edición como Fiesta de Interés Turístico Internacional ) Netflix puso el foco en este pintoresco municipio del Ambroz para trasladar a imágenes la novela homónima de Javier Castillo.

Castillo también es autor de ‘La chica de nieve’, que ya supuso todo un éxito para la plataforma de ‘streaming’ y que se convirtió en su título más exitoso en 2023: acumuló un total de 134,8 millones de horas vistas en todo el mundo.

Después de los rodajes en el Pico Villuercas, donde se grabaron escenas de la serie ‘El problema de los 3 cuerpos’ (‘3 Body Problem’), también de Netflix, y ‘La Casa del Dragón’ (‘House of the Dragon’), que no regresará a la capital cacereña para su tercera temporada; y tras el rodaje de la revisión de la mítica película de Saura ‘La caza’ (que se desarrolló en el verano de 2024 por diversas zonas de la dehesa), la industria audiovisual volvía a fijarse en la provincia de Cáceres para el rodaje de ‘El cuco de cristal’.

Además de rodar en los bosques hervasenses (cuyo castañar gallego ha sobrevivido al fuego), Netflix levantó una ciudad en los Estudios Auriga de Hervás para dar vida a los interiores de la ficción de ‘El cuco’. Unas instalaciones de 1.500 metros cuadrados que, en plena área rural, despliega todo lo necesario para la producción audiovisual más puntera.

Desde los Estudios Auriga, el guionista y productor Julio Rivas expresa que "después de este incendio sin precedentes, afortunadamente Hervás sigue siendo verde y los Estudios Auriga van a continuar fomentando la creación audiovisual con determinación y más fuerza si cabe". Y apunta al estreno para este mismo otoño de su último proyecto: 'El Conseguidor', "una película netamente extremeña, realizada íntegramente en la provincia de Cáceres".

Abrazo colectivo

Además de en los Auriga y la espesura hervasense, Netflix también rodó en la popular plaza de La Corredera, con su singular fuente construida en piedra en el siglo XVI, y que supone la antesala al corazón de la antigua judería . Una plaza que el pasado viernes congregaba a una multitud para dar un abrazo colectivo a los profesionales que se han batido el cobre para poner punto y final al monstruo de Jarilla.

La mini serie de Netflix ‘El cuco de cristal’ aún no tiene fecha de estreno confirmada, pero se espera que llegue en algún momento de 2025, ya que el rodaje de su primera temporada finalizó en marzo de este año. Esta producción española, producida por Atípica Films, cuenta con las interpretaciones de Itziar Ituño, Álex García, Catalina Sopelana e Iván Masagué.

Abrazo colectivo a los profesionales en la lucha contra el incendio de Jarilla, en Hervás. / M. VILLANUEVA

Fotograma de ‘Día de caza’, rodada en la provincia cacereña, con Blanca Portillo, Carmen Machi y Rossy de Palma. / CEDIDA

'Día de caza' en Pedroso de Acím

En cuanto a ‘Día de caza’, ya tiene fecha de estreno: el 10 de octubre en salas de cine. Tras cinco semanas de filmación en la dehesa cacereña (en una finca de Pedroso de Acím), la producción hispano-francesa, que no tiene previsto su paso por festivales, verá la luz con las interpretaciones de Blanca Portillo, Carmen Machi y Rossy de Palma como protagonistas.