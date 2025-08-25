Agradece a los cuerpos de emergencia y seguridad
Mateos visita a los afectados por los incendios de Cáceres y les ofrece ayuda
El alcalde se ha acercado a Viñas de la Mata, y esta semana se desplazará a Cuartos del Baño y la zona del Ecoparque. Los vecinos de estas zonas fueron todos evacuados por las llamas
El alcalde de Cáceres, Rafa Mateos, ha comenzado una ronda de visitas por las zonas afectadas por los incendios registrados en el término municipal de Cáceres, a quienes les ha ofrecido su ayuda. El primer lugar que ha conocido ha sido Viñas de la Mata, que han sufrido las consecuencias del incendio originado en Casar de Cáceres y Aliseda, a los que ha mostrado su apoyo en nombre del consistorio y la ciudad.
Afectados
"Desde el Ayuntamiento de Cáceres vamos a estar al lado de todos los afectados y ayudaremos con todos los medios de los que disponemos en el consistorio y de la mano de la Junta de Extremadura para que se recupere cuanto antes la normalidad", ha indicado.
A disposición
En su encuentro con los vecinos de las Viñas de la Mata, Mateos les ha agradecido su disposición a colaborar desde el primer momento, siguiendo las indicaciones marcadas por los efectivos de emergencia, para facilitar las labores de extinción.
Cuerpos de seguridad
Viñas de la Mata, es una zona residencial perteneciente en su mayoría al término municipal de Cáceres que, afortunadamente, "y gracias a la rápida y efectiva actuación de los propios vecinos así como de los Cuerpos de Emergencia y Seguridad no ha habido que lamentar daños personales".
Agradecimiento
Por útlimo, Mateos ha agradecido a todas las personas que han participado en la extinción de los incendios que durante estas semanas han asolado el norte de Extremadura con Jarilla como el principal foco; así como en el Casar, Aliseda, Malpartida y los vecinos cacereños de Cuartos del Baño, Viñas de la Mata o el Ecoparque, a los que visitará esta semana.
