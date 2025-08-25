Mateos visita a los afectados por los incendios de Cáceres y les ofrece ayuda

El alcalde de Cáceres, Rafa Mateos, ha comenzado una ronda de visitas por las zonas afectadas por los incendios registrados en el término municipal de Cáceres, a quienes les ha ofrecido su ayuda. El primer lugar que ha conocido ha sido Viñas de la Mata, que han sufrido las consecuencias del incendio originado en Casar de Cáceres y Aliseda, a los que ha mostrado su apoyo en nombre del consistorio y la ciudad.

Afectados

"Desde el Ayuntamiento de Cáceres vamos a estar al lado de todos los afectados y ayudaremos con todos los medios de los que disponemos en el consistorio y de la mano de la Junta de Extremadura para que se recupere cuanto antes la normalidad", ha indicado.

Jorge Valiente

A disposición

En su encuentro con los vecinos de las Viñas de la Mata, Mateos les ha agradecido su disposición a colaborar desde el primer momento, siguiendo las indicaciones marcadas por los efectivos de emergencia, para facilitar las labores de extinción.

Cuerpos de seguridad

Viñas de la Mata, es una zona residencial perteneciente en su mayoría al término municipal de Cáceres que, afortunadamente, "y gracias a la rápida y efectiva actuación de los propios vecinos así como de los Cuerpos de Emergencia y Seguridad no ha habido que lamentar daños personales".

Visita de Mateos a Viñas de la Mata. / E. P.

Agradecimiento

Por útlimo, Mateos ha agradecido a todas las personas que han participado en la extinción de los incendios que durante estas semanas han asolado el norte de Extremadura con Jarilla como el principal foco; así como en el Casar, Aliseda, Malpartida y los vecinos cacereños de Cuartos del Baño, Viñas de la Mata o el Ecoparque, a los que visitará esta semana.

Suscríbete para seguir leyendo