Multitudinaria despedida este domingo
Muere a los 65 años María Salgado, histórica concejala de Casar de Cáceres con Juan Andrés Tovar
En la localidad es recordada por ser la impulsora de los Servicios Sociales. Fue edil entre los años 2003 y 2007
Casar de Cáceres despidió el pasado domingo a una de las concejalas más queridas de su reciente historia. María Salgado Salgado acompañó a Juan Andrés Tovar durante su mandato al frente del ayuntamiento casareño entre los años 2003 y 2007 y es recordada por su incansable labor al frente de Servicios Sociales. Fue ella quien impulsó estos trabajos.
Funeral
En un multitudinario funeral, los casareños pudieron despedirse de Salgado, que ha muerto a los 65 años. "Era una persona única. Pocas veces he visto en un entierro en Casar de Cáceres a tanta gente como ayer. Siempre estaba disponible y con una sonrisa. Era única. Cuando había dudas con algún tema, ella ponía el carácter para que todo saliese hacia adelante", recuerda Tovar, aún afectado tras la pérdida de Salgado, con quien le unen lazos familiares.
Política
Cabe recordar que Salgado abandonó la política tras solo una legislatura en el PSOE debido a cuestiones laborales, puesto que ella no disponía de un sueldo y no se podía dedicar por completo a la labor.
Desde la Agrupación Socialista de Casar de Cáceres lamentaron el fallecimiento y subrayaron que "destacó siempre por su compromioso, generosidad, entrega a los demás y eterna sonrisa. Su ausencia deja un vacío difícil de llenar y la recordaremos con enorme cariño".
