Un incendio de nivel 1 próximo al polígono industrial La Mejostilla de Cáceres corta la carretera del Casar

Efectivos del Plan Infoex y otros medios actúan en la tarde de este lunes en un incendio registrado en la capital cacereña. El fuego, declarado de nivel 1 de peligrosidad, se ha originado entre la carretera de Casar de Cáceres y el polígono industrial de Mejostilla, desde donde se puede ver la columna de humo.

Precisamente, desde el Infoex se ha activado a las 19.30 el nivel 1 por su posible afectación a esta zona industrial del norte de la ciudad.

El fuego se declaraba en la cuneta de la carretera CC-324, a la altura del punto kilométrico 1,100 (Ronda Norte–Casar de Cáceres). Ante la proximidad de las llamas a la vía, la Guardia Civil ha cortado temporalmente la carretera, estableciéndose un cierre entre los kilómetros 7,000 y 1,000 para facilitar los trabajos de los bomberos.

Las llamas afectan a una superficie de pastos y en su extinción trabajan cuatro unidades de bomberos forestales, cuatro dotaciones del Sepei de Cáceres, dos medios aéreos, un equipo de maquinaria pesada, un agente del medio natural y un técnico.

Numeros vecinos se han acercado hasta las parcelas colindantes para presenciar un incendio que vuelve a inquietar a la población tras los recientes fuegos que obligaron a evacuar urbanizaciones del término municipal como Viñas de la Mata y Cuartos del Baño.

Ronda de visitas del alcalde

Precisamente, este mismo lunes el alcalde de la ciudad, Rafael Mateos, visitaba a los afectados por el incendio que se registraba hace unos días en las Viñas de la Mata para mostrarles su apoyo y ofrecer ayuda.

El regidor cacereño tiene previsto reunirse también con los vecinos de Cuartos del Baño y la zona del ecoparque, afectadas igualmente por las llamas en un mes de agosto de calor extremo que deja el mayor incendio forestal en Extremadura, el de Jarilla, controlado este domingo después de 12 días de lucha.