Estos son los nuevos negocios de la calle Pintores de Cáceres: "Parece que está reviviendo"

Si bien fue autónoma hace algún tiempo, llevaba varios años trabajando como empleada en el sector de la hostelería. "Una mañana me levanté, cambié el chip y me lancé". Fue hace unos cinco meses cuando Silvia inauguró su nuevo negocio en Pintores: Modas Karol, una tienda de ropa que regenta junto a su hija, Carolina. Se trata de una de las incorporaciones más recientes a la calle que antaño fue uno de los centros neurálgicos del comercio en la ciudad y donde hace poco se ha instalado también la pareja formada por Alejandra y Alejandro, cuya visión es más que esperanzadora: "Parece que está reviviendo".

AM BEAUTY y ACC BARBER

AM BEAUTY y ACC BARBER es el nombre de la peluquería y centro de estética que la joven pareja erigió hace cuatro meses. Él, de 18 años, se encarga del corte de pelo, y ella, de 19, de la manicura. "Los dos teníamos estudios previos en ese ámbito. Vimos la oportunidad y nos lanzamos", explica Alejandra. "Estamos bastantes contentos", añade.

Alejandra, copropietaria de AM BEAUTY Y ACC BARBER. / El Periódico

Si bien es cierto que la calle Pintores no era su única opción, fue un alquiler asequible y la localización en el centro de la ciudad lo que inclinó la balanza. "Estamos al lado de la plaza, donde hay muchísimo turismo", argumenta Alejandro. "Se ha dicho muchas veces que Pintores estaba arruinada, pero ahora se están abriendo nuevos negocios", continúa.

Alejandro, copropietario de AM BEAUTY Y ACC BARBER. / El Periódico

Modas Karol

Negocios como el de Silvia y Carolina. No niegan el "pesimismo" de algunas personas cuando anunciaron que iban a montar la tienda en la céntrica calle, pero, pasado el tiempo, no se arrepienten de su decisión. "No nos podemos quejar, nos va bien", aseveran. No obstante, sí exponen las claves que, bajo su punto de vista, pueden ayudar a potenciar su local y los circundantes. Lo primero, el compañerismo. "Si a mí me preguntan por unos zapatos, voy a mandar a los clientes a la zapatería que está más abajo. Lo mismo si nos preguntan por algún sitio para comer", afirma Silvia.

Silvia y Carolina, propietarias de Modas Karol. / El Periódico

En este sentido, la empresaria habla de "la importancia" de que se abran cada vez más negocios en Pintores. "Si me ponen una cafetería al lado, va a ser algo positivo para mí, porque toda la gente que vaya, va a pasar por delante de mi tienda y pueden ver mis productos", explica. Artículos que valen "para una talla 'curvy' o para una edad más joven. Tenemos diferentes estilos con los que abarcamos distintas necesidades, y creo que eso nos ayuda", matiza Carolina.

¿Para los cacereños o para los turistas?

Sea como fuere, "los alquileres moderados" suponen otra de las demandas de las propietarias de Modas Karol, como también lo es "que los ciudadanos se comprometan con los negocios de esta calle y que los apoyen". Un requerimiento que permite introducir la principal controversia de la vía. ¿Adaptarla a los cacereños o a los turistas?

Ellas mismas reconocen que durante julio y agosto son los foráneos los que están copando las ventas. "Vienen sobre todo de Francia, aunque también de Portugal y de Sudamérica", cuentan. Una tendencia que ha favorecido la proliferación de negocios ligados a la hostelería en Pintores.

Helados o empanadas argentinas

De hecho, fue el verano pasado cuando empezaron a funcionar los dispensadores de la Heladería 'Summy', a pocos metros de la más asentada Heladería Italiana Remo. Además, hace apenas unos días, el 12 de agosto concretamente, se produjo la apertura de 'La Mafalda', un establecimiento de empanadas argentinas donde sobresalen la de carne suave, la de pollo o la de barbacoa como algunas de las más populares. Igualmente, el local cuenta con una cuidada selección de productos extremeños y portugueses.

Es el último negocio que ha visto la luz en la calle comercial, pero pronto le tomará el relevo un establecimiento de repostería, que se instalará donde se asentaba Tiendas Rojo.

"Está cambiando el modelo de negocio"

Retomando la cuestión inicial, la propia presidenta de la Asociación de Empresarios del Comercio de Cáceres (AECA), Paki Campos, confirma que "se está cambiando el modelo de negocio. La calle ya no es lo que fue desde los años 70 hasta mediados de los 90, pero se abren cosas más orientadas al turismo".

La experta señala que el 'clic' se produjo hace "un año y medio o dos". Desde entonces, "se están abriendo más negocios de regalos, de alimentación, de productos típicos de la tierra o de comida para llevar". Una nueva tendencia que parece que está funcionando.

"Hace unos días, una persona que pasa sus vacaciones en la ciudad me dijo: 'Estoy supercontento, porque fui a dar una vuelta y vi una vida en Pintores como hacía años que no veía'. A mí como que me dio un vuelco", narra Campos.

Librería Pintores

Sin embargo, no todos los comerciantes de la zona guardan la misma opinión en cuanto a la nueva dirección de la calle. "Que esté todo enfocado al turismo, hasta cierto punto, nos puede hacer daño, porque el turismo son uno o dos meses", expone Paqui, dueña de Librería Pintores. "Tendría que haber menos negocios relacionados con la hostelería y más enfocados en los cacereños", considera la propietaria de una empresa que, a diferencia de otras, no está centrada en los visitantes. Bajo su punto de vista, son "tiendas de ropas buenas", como las que había antes, las que pueden lograr estimular la vida en la céntrica vía.

Paqui, propietaria de Librería Pintores. / El Periódico

En esta línea, Paki, con 'k', considera que "no puedes abrir un negocio que sea igual que el resto que estén, porque la gente de Cáceres no va a ir. Hay que marcar una diferencia con los demás". "Un negocio excesivamente tradicional ya no funciona. A lo mejor ahí nos tenemos que poner las pilas los comerciantes".

Atelier

Y una opinión similar guarda Ara, propietaria de Atelier. Allí vende, principalmente, bisutería, complementos y algo de decoración. "Ropa tenemos solo kimonos de la India", explica la empresaria. Su negocio vive, en parte, de los turistas. "El verano es una buena temporada, a partir de marzo despega. No obstante, en otoño también hay mucho turismo con los puentes", añade.

Sea como fuere, los cacereños efectúan la mitad de las compras. "Vienen hasta aquí porque tengo productos diferentes", dice Ara, que se muestra contraria a la opinión de que Pintores esté en la ruina. "De las calles comerciales de Cáceres, es la que más público tiene siempre, porque la gente baja a la plaza", considera.

No ignora la menor intensidad en comparación a años atrás, pero desde su punto de vista, además de por la llegada de Internet (algo en lo que todos coinciden), cree que es porque "se abren cosas sin sentido, sin una vista de negocio", asegura tajante. "Cuando abres un local tiene que ser innovador, contar con una oferta diferente, que no la encuentres en otro sitio. Creo que si pusieran tiendas novedosas, pegaría un buen cambio", opina.

"Nos tienen abandonados"

Finalmente, la empresaria concluye con una queja al ayuntamiento: "Nos tiene abandonados", dice. "La calle está horrible, el suelo, hecho polvo, y hay caídas casi todos los días". "Creo que se podría arreglar, porque es una de las calles que sale de la plaza", finaliza.

Queda por ver, a largo plazo, cómo evolucionan Pintores y sus negocios, pero lo cierto es que las expectativas son buenas, con diferentes propuestas que, por difícil que tengan recuperar la afluencia que antaño tuvo la calle, sí pueden dar vida a uno de los principales flancos de la plaza Mayor de Cáceres.