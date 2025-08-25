Preocupación por la maleza junto al flamante párking del Príncipe de Cáceres: "Peligroso para los coches y las casas"

Hace apenas unos días salió publicado en este diario un artículo sobre las quejas de los cacereños por el estado de las antiguas viviendas de la Policía Nacional en la avenida de Cervantes. Un espacio "completamente desatendido", lamentaban los vecinos. La multitud de incendios que ha experimentado la región recientemente ha puesto sobre aviso a los ciudadanos, que observan con desconfianza las zonas donde la maleza campa a sus anchas. Zonas como el Parque del Príncipe de Cáceres, donde se centran ahora las miradas y, también, la preocupación.

Entre el párking y el paseo de la Diversidad

Se trata del talud que divide el denominado paseo de la Diversidad, paralelo a la avenida Hernán Cortés, del párking del parque, cuya ampliación finalizó a finales de junio. Una reforma que añadió, a las 180 plazas de aparcamiento existentes desde su construcción en 2006, otras 181, entre las que se distinguen dos de recarga y ocho de movilidad reducida (y gratuitas).

Lleno de malas hierbas

La cuestión es que "han hecho la obra y sigue igual o peor", asevera un vecino de la avenida, que prefiere permanecer en el anonimato. "Está fatal, lleno de malas hierbas. Las palmeras están totalmente anegadas por el pasto", añade.

Maleza en el talud que divide el paseo de la Diversidad y el párking del parque. / Cedida

Hace seis años que el testigo se mudó a la concurrida vía y dice que "desde entonces, no se ha hecho nada más que echar un líquido para matar la maleza". Sin embargo, basta con echar un vistazo al terreno para comprobar que la broza sigue ahí.

Peligroso para los coches y las casas

"Es superpeligroso, no solo para los coches que están aparcados en el párking, sino también para los de la propia avenida o, incluso, para las casas", argumenta el cacereño que emite, además, otra queja.

La reforma del espacio, cuyo desembolso superó los 900.000 euros, incluyó actuaciones para permitir la movilidad peatonal entre los distintos bancales y para favorecer el acceso al párking desde Hernán Cortés.

Falta de iluminación en las escaleras

Así, una rampa de unos cien metros de extensión parte ahora desde la avenida junto a un nuevo tramo de escaleras en el que "no hay ningún tipo de iluminación", protesta el vecino. "Por la noche hay que bajar con la linterna del móvil encendida, porque no se ve nada", asegura.

Ante esto, el residente confía en que el ayuntamiento realice "las actuaciones pertinentes" para garantizar la seguridad de quienes habitan la zona, y también, de aquellos que la frecuentan.