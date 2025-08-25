Tauromaquia
La última puerta grande del torero de Cáceres Emilio Rey: "Me puse a llorar antes de hacer el paseíllo"
Cortó dos orejas al único animal de su lote en una tarde emotiva, llena de sentimientos y reencuentros
Horas después de lidiar al último novillo de su vida y cortarse la coletilla de forma definitiva, y mientras se recupera de una tarde llena de sentimientos y reencuentros con grandes amigos, el torero de Cáceres Emilio Rey atiende a este diario para rememorar cómo ha sido ponerse frente a un astado casi 28 años después, por primera vez delante de sus hijos y hacer efectiva su jubilación.
Tarde emotiva
La tarde fue emotiva. El tendido de Zarza la Mayor estaba abarrotado para disfrutar de un gran festejo taurino mixto. Le acompañaron haciendo el paseíllo el joven novillero José Antonio Bravo y los rejoneadores Sebastián Fernández y Paco Velásquez. "Fue espectacular. Muchas muestras de cariño, personas de Cáceres y personalidades como el subdelegado del Gobierno, José Antonio García, la vicepresidenta provincial, Esther Gutiérrez, o el alcalde de Alconchel, Óscar Díaz, así como mi antiguo alumno Ilde Alama", subraya Rey.
Con sus hijos por primera vez
Además, fue aún más especial porque era la primera vez que sus hijos le disfrutaban en directo: "Para ellos fue estupendo ver lo que lleva su padre dentro. Creo que estuve a la altura. El pueblo me dio unas muestras de cariño muy grandes. Ha sido un día soñado. No pudo ser en otro sitio. Estoy muy feliz. Como torero ya, hasta aquí", se despide Emilio Rey, que tiene 61 años.
Faena
Con respecto a la faena a su único novillo (de El Quintanar), estuvo firme y decidido con el capote, con varias tandas de verónicas saliendo hacia el medio y rematando con dos medias. Finalizó con un quite que culminó con una revolera serpentina que produjo grandes aplausos. Brindó la lidia y muerte del animal a sus hijos. Y, cuando cogió la muleta, ya tenía estudiada perfectamente cómo sería la faena. El animal daba más facilidad por el pitón derecho. Sin embargo, por el izquierdo exigía más. Varias tandas limpias sirvieron para poner en pie a la plaza. Estocada entera, aunque un poco tendida. Descabello a la primera y dos orejas. Puerta grande. La última de su carrera. Quizá la más especial.
Con Emilio de Justo
"Han sido varios entrenamientos, algunos con Emilio de Justo, que fue mi alumno y ahora me ha estado enseñando él. Cuando cogí el descabello, noté que me pesaba. Llevaba casi 30 años sin cogerlo, ni para cambiarlo de sitio (dice entre risas). Y es algo que no se puede entrenar, pero me salió a la primera", finaliza.
Patio de cuadrillas
Y otro de los momentos más especiales fue en el patio de cuadrillas, justo antes de salir al albero. "Estuve con José Luis Benavente, de Plasencia, que ahora tiene más de 80 años y fue mi primer banderillero. Vino a acompañarme. Hemos estado juntos en los primeros y últimos días. Nos pusimos a llorar los dos", explica.
A hombros
La tarde en Zarza la Mayor fue importante para todos los toreros. Además de Emilio Rey, también salieron por la puerta grande Sebastián Fernández (tres orejas y un rabo) y Paco Velásquez (dos orejas). El jovén José Antonio Bravo también cortó una oreja.
