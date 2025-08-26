Cierran las históricas perfumerías Superdroma en Cáceres

Una en el número 16 de la calle Antonio Hurtado. Otra, en el 19 de Gil Cordero. Cacereñas y cacereños han acudido a ambas ubicaciones para adquirir perfumes, cremas o tintes durante años. Las dos tiendas que Superdroma todavía tiene en la ciudad han suministrado todo tipo de productos cosméticos a unos clientes que, recientemente, se han topado con un inesperado mensaje en el escaparate de su tienda de confianza. El cartel más temido por los negocios. El que dice 'liquidación total por cierre'. Toca despedir a los dos negocios, que estos días, ofrecen generosos descuentos que alcanzan el 80%.

La compañía se fundó en 1988

Fue en 1988 cuando Fidel Mora Díaz e Inmaculada Durán Bravo fundaron la cadena extremeña de perfumerías y, desde entonces, se han expandido por toda la región, hasta contar con cuatro establecimientos en Badajoz; dos en Don Benito; uno en Villanueva de la Serena; otro en Miajadas; y otro en Coria. A ellos se suman los dos de Cáceres que, eso sí, ya cuentan los días para bajar sus rejas definitivamente.

El cierre de Cuccos

Y no son los únicos. La tienda de ropa Cuccos, situada en la calle San Antón, también va a cerrar sus puertas para siempre. De hecho, el local, especializado en ropa infantil, solo atiende con cita previa desde el 5 de agosto, que se puede solicitar a través del siguiente número de teléfono: 691185058.

Fachada de Cuccos, en la calle San Antón. / David Ayuso Dupèrier

Importantes descuentos

Entre las importantes rebajas que ofrecen destacan las aplicadas a los vestidos, que antes se vendían por 799 euros y ahora los clientes los pueden adquirir por 200, o a los trajes, que han pasado de costar 499 a 149 euros.