Ganadería
La Diputación de Cáceres reparte 40 toneladas de heno a los afectados por los incendios
Los primeros dos tráileres parten mañana a Cabezabellosa
La Diputación de Cáceres, a través de su Servicio de Agricultura y Ganadería, ya ha comenzado a repartir pacas de heno procedentes de la finca Haza de la Concepción entre los ganaderos y ganaderas agectados por los recientes incendios. La diputada del ramo, Angélica García, señala que "la institución provincial ya está dedicada al reparto de alimentación para el ganado, como ya es habitual cuando hay fuegos forestales".
Este miércoles está previsto que partan dos tráileres de paja de cebada con 20 toneladas cada uno a Cabezabellosa, e irán llegando a todos los municipios que lo soliciten de forma coordinada.
Ganaderos
"Trabajamos ayudando de manera cercana a los ganaderos y ganaderas, en contacto directo con los ayuntamientos porque son las alcaldesas y alcaldes quienes conocen de primera mano las necesidades de cada uno, el número de cabezas, la ubicación de las parcelas afectadas. Es una labor que estamos realizando en colaboración con el Sepei. De esta forma, hemos trabajado en los diferentes expedientes", concluye.
Suscríbete para seguir leyendo
- Estos son los nuevos negocios de la calle Pintores de Cáceres: 'Parece que está reviviendo
- El quesero de Cáceres que ha puesto en riesgo la salud pública: le precintan 536 quesos y luego desaparecen
- Desembarca en Cáceres la cadena Encuentro, con tallas de la 38 a la 48
- Convive durante varios días en Cáceres con su vecino de abajo muerto
- Todos los detalles de la nueva Virgen de la Montaña, la obra que transformará Cáceres
- Un incendio originado en la carretera del Casar alerta a Montesol y Mejostilla
- Rifirrafe municipal por el sueldo de la alcaldesa de Membrío
- La empresa de Cáceres que hará visitable la primera cueva del Calerizo