La Diputación de Cáceres reparte 40 toneladas de heno a los afectados por los incendios

La Diputación de Cáceres, a través de su Servicio de Agricultura y Ganadería, ya ha comenzado a repartir pacas de heno procedentes de la finca Haza de la Concepción entre los ganaderos y ganaderas agectados por los recientes incendios. La diputada del ramo, Angélica García, señala que "la institución provincial ya está dedicada al reparto de alimentación para el ganado, como ya es habitual cuando hay fuegos forestales".

Pacas de heno. / DIPUTACIÓN DE CÁCERES

Este miércoles está previsto que partan dos tráileres de paja de cebada con 20 toneladas cada uno a Cabezabellosa, e irán llegando a todos los municipios que lo soliciten de forma coordinada.

Ganaderos

"Trabajamos ayudando de manera cercana a los ganaderos y ganaderas, en contacto directo con los ayuntamientos porque son las alcaldesas y alcaldes quienes conocen de primera mano las necesidades de cada uno, el número de cabezas, la ubicación de las parcelas afectadas. Es una labor que estamos realizando en colaboración con el Sepei. De esta forma, hemos trabajado en los diferentes expedientes", concluye.

Suscríbete para seguir leyendo