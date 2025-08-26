La villa portuguesa se convierte en epicentro cultural con conciertos y feria.

Festival do Crato en el corazón del Alentejo

La villa portuguesa de Crato se prepara para acoger, del 27 al 30 de agosto, una nueva edición del Festival do Crato, una cita imprescindible que combina música, artesanía y gastronomía en un entorno natural único junto a la frontera española. Como antesala, el 26 de agosto se celebrará una jornada gratuita para abrir boca.

Durante cinco noches, artistas de renombre como Plutonio, Matuê, Skunk Anansie o Daniela Mercury protagonizarán una programación musical diversa que abarca desde el hip-hop hasta el cante alentejano. Los conciertos se complementan con sesiones de DJ y propuestas pensadas para todos los públicos. En paralelo, la Feria de Artesanía y Gastronomía, de acceso libre, ofrece productos típicos del Alentejo como vinos, quesos, embutidos y dulces conventuales, además de piezas artesanales en corcho, cerámica o madera. Con precios accesibles, desde 15 euros por día o 45 por el abono completo y entrada gratuita para niños hasta 11 años, el festival se convierte en una opción ideal para disfrutar en familia y descubrir el rico patrimonio cultural del Alentejo portugués.

Conferencia en el Ateneo de Cáceres

El jueves 24 de septiembre en la Biblioteca del Ateneo de Cáceres a las 19.30 horas, tendrá lugar la conferencia 'Meditación frente a Medicación' impartida por el médico oftalmólogo José Luis Cotallo. Algunos expertos afirman que la meditación puede ser tan efectiva como algunos medicamentos para la ansiedad, pero es crucial consultar a un médico, ya que la meditación no es adecuada para todos y podría empeorar los síntomas de ciertas afecciones de salud mental. En relación al Ateneo, es un edificio emblemático de la arquitectura neoclásica española, que fue construido a finales del siglo XIX y ha sido restaurado y renovado para ofrecer un espacio cálido y acogedor a sus visitantes.

Último concierto del ciclo ‘Encuentra la Música’

Cáceres se despide este sábado 30 de agosto de una nueva edición de Encuentra la Música, el festival de microconciertos gratuitos organizado por el Ayuntamiento, que ha llenado durante todo el mes la Ciudad Monumental con propuestas musicales protagonizadas por voces femeninas. Desde el flamenco hasta el arpa, pasando por la canción de autor o el musical, cada sábado de agosto los asistentes han podido disfrutar de actuaciones íntimas y originales en enclaves secretos del casco histórico, desvelados a última hora a través de las redes sociales municipales. La concejala de Festejos, Soledad Carrasco, y el concejal de Cultura, Jorge Suárez, presentaron este ciclo que culmina este fin de semana a las 22:00 horas. Una última oportunidad para vivir esta experiencia.