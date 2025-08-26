En estado grave un hombre tras caer desde una altura en Cáceres

Un hombre de 61 años ha resultado herido grave tras caerse de una altura este martes en Cáceres. La víctima ha sido trasladada al Hospital Universitario de la capital cacereña y presenta un trauma craneal, según la información facilitada por el 112 Extremadura.

El accidente sucedía en la calle Ríos Verdes, número 2, situada en el entorno de la Plaza Mayor, sobre las 13.00 horas del mediodía, momento en el que se recibía la llamada de la emergencia.

Hasta el lugar han acudido una Unidad Medicalizada del Servicio Extremeño de Salud (SES) así como efectivos de los cuerpos de Policía Local y Nacional.