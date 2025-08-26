Suceso
En estado grave un hombre tras caer desde una altura en Cáceres
El accidente ocurría en la calle Ríos Verdes y la víctima ha sido trasladada con un trauma craneal al Hospital Universitario
L. A.
Un hombre de 61 años ha resultado herido grave tras caerse de una altura este martes en Cáceres. La víctima ha sido trasladada al Hospital Universitario de la capital cacereña y presenta un trauma craneal, según la información facilitada por el 112 Extremadura.
El accidente sucedía en la calle Ríos Verdes, número 2, situada en el entorno de la Plaza Mayor, sobre las 13.00 horas del mediodía, momento en el que se recibía la llamada de la emergencia.
Hasta el lugar han acudido una Unidad Medicalizada del Servicio Extremeño de Salud (SES) así como efectivos de los cuerpos de Policía Local y Nacional.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Estos son los nuevos negocios de la calle Pintores de Cáceres: 'Parece que está reviviendo
- El quesero de Cáceres que ha puesto en riesgo la salud pública: le precintan 536 quesos y luego desaparecen
- Desembarca en Cáceres la cadena Encuentro, con tallas de la 38 a la 48
- Convive durante varios días en Cáceres con su vecino de abajo muerto
- Todos los detalles de la nueva Virgen de la Montaña, la obra que transformará Cáceres
- Un incendio originado en la carretera del Casar alerta a Montesol y Mejostilla
- Rifirrafe municipal por el sueldo de la alcaldesa de Membrío
- La empresa de Cáceres que hará visitable la primera cueva del Calerizo