La Guardia Civil y la Gendarmerie francesa se exhiben en Valdesalor

Valdesalor acogió este martes, con motivo de la semana cultutal, una gran exhibición de medios de la Guardia Civil.

Franceses

Además, gracias a un programa que se está celebrando de protección ciudadana, una pareja de la Gendarmerie francesa también estaba presente en la cita, a la que acudieron decenas de personas.

Inolvidable exhibición de la Guardia Civil en Valdesalor (Cáceres) / Jorge Valiente

Equipos desplegados

Tuvo lugar en la plaza de España de la pedanía cacereña, y participaron unidades como Seguridad Ciudadana, los equipos ROCA y Pegaso o el servicio Cinológico de la Benemérita.

Por parte del Ayuntamiento de Cáceres se acercó a disfrutar de la exhibición el teniente alcalde, Emilio Borrega.

