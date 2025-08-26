Así son sus medios
La Guardia Civil y la Gendarmerie francesa se exhiben en Valdesalor
Tuvo lugar en la plaza de España de la pedanía de Cáceres
Valdesalor acogió este martes, con motivo de la semana cultutal, una gran exhibición de medios de la Guardia Civil.
Franceses
Además, gracias a un programa que se está celebrando de protección ciudadana, una pareja de la Gendarmerie francesa también estaba presente en la cita, a la que acudieron decenas de personas.
Equipos desplegados
Tuvo lugar en la plaza de España de la pedanía cacereña, y participaron unidades como Seguridad Ciudadana, los equipos ROCA y Pegaso o el servicio Cinológico de la Benemérita.
Por parte del Ayuntamiento de Cáceres se acercó a disfrutar de la exhibición el teniente alcalde, Emilio Borrega.
