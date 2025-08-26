Así son sus medios

La Guardia Civil y la Gendarmerie francesa se exhiben en Valdesalor

Tuvo lugar en la plaza de España de la pedanía de Cáceres

Vídeo | Así ha sido la exhibición de la Guardia Civil en Valdesalor

Vídeo | Así ha sido la exhibición de la Guardia Civil en Valdesalor

Jorge Valiente

Ángel García Collado

Ángel García Collado

Cáceres

Valdesalor acogió este martes, con motivo de la semana cultutal, una gran exhibición de medios de la Guardia Civil.

Franceses

Además, gracias a un programa que se está celebrando de protección ciudadana, una pareja de la Gendarmerie francesa también estaba presente en la cita, a la que acudieron decenas de personas.

Inolvidable exhibición de la Guardia Civil en Valdesalor (Cáceres)

Inolvidable exhibición de la Guardia Civil en Valdesalor (Cáceres)

Ver galería

Inolvidable exhibición de la Guardia Civil en Valdesalor (Cáceres) / Jorge Valiente

Equipos desplegados

Tuvo lugar en la plaza de España de la pedanía cacereña, y participaron unidades como Seguridad Ciudadana, los equipos ROCA y Pegaso o el servicio Cinológico de la Benemérita.

Por parte del Ayuntamiento de Cáceres se acercó a disfrutar de la exhibición el teniente alcalde, Emilio Borrega.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents