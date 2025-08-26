La Guardia Civil investiga el incendio de Mejostilla y sigue buscando a los pirómanos de Aliseda y Malpartida de Cáceres

La Guardia Civil de Cáceres mantiene abiertas varias investigaciones para tratar de esclarecer los incendios forestales que han arrasado centenares de hectáreas en el área metropolitana. Por un lado, está tratando de esclarecer cómo se originó el fuego de ayer en la carretera del Casar, que alertó a las barriadas de Montesol y Mejostilla. Y también sigue buscando a los pirómanos de Aliseda (por motivos económicos vinculados a la caza) y Malpartida de Cáceres.

Fotogalería | Incendio de pastos en Cáceres /

Mejostilla

Los vecinos y empresarios de Mejostilla se llevaron un importante susto este lunes. El incendio se originó en la carretera que conecta Cáceres con el Casar. Todavía se desconocen las causas y la posible intencionalidad del mismo. Obligó a declarar el nivel 1 de peligrosidad del Plan Infoex durante una hora, quemó varias hectáreas de pasto bajo, se aproximó al parque empresarial y afectó a edificaciones aisladas.

Incendio de pastos esta madrugada en Malpartida de Cáceres. / CEDIDA

Malpartida

Por otro lado, el Ayuntamiento de Malpartida de Cáceres solicitó colaboración ciudadana por otro incendio "intencionado" en la parcela del instituto. Tuvo lugar hace apenas una semana y el alcalde, en un comunicado, señaló que se trataba de "algún delincuente", pues "todos los indicios confirman la intencionalidad". Se desconoce aún la autoría de los hechos, pero varias personas ya han contactado con el consistorio para aportarles información.

UME

Aliseda

Y por último, el más grave de todos. El de Aliseda fue intencionado por motivos económicos, obligó a desalojar 40 viviendas, el ecoparque de Cáceres y amenazó a Los Barruecos. Arrasó más de 4.000 hectáreas y lo originó una persona por intereses cinegéticos. "Sabemos la parcela y las horas exactas de los dos puntos en los que se provocó el incendio, hay que ser desalmado para meter un cerizallo", señaló hace unos días el consejero de Presidencia de la Junta de Extremadura, Abel Bautista. Pero la Guardia Civil aún no ha dado con el pirómano que quemó la finca.

Suscríbete para seguir leyendo