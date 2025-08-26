El hotel cacereño donde Miguel de Molina silenció sus coplas antes del exilio

"Me siento desmoralizado, si sigo así me volveré loco", escribía Miguel de Molina desde el hotel Álvarez de Cáceres, allá por 1940. Era uno de los muchos mensajes que dejó durante aquel destierro silencioso que lo obligó a vivir apartado del escenario y del mar, bajo la atenta mirada del régimen franquista.

De la infancia pobre al descubrimiento del arte

Miguel Frías Montañés, más tarde conocido como Miguel de Molina, había nacido en Málaga en 1908, en una familia humilde que apenas podía subsistir. Abandonó pronto la escuela para ayudar a su madre y sus hermanas, hasta que un telegrama le abrió las puertas de la poesía: en la casa de Salvador Rueda leyó por primera vez versos de Federico García Lorca, el hombre que marcaría su vida y su arte.

Con apenas 13 años, el pequeño Miguel se enamoró del teatro. Y desde entonces no dejó de buscar su sitio en el mundo artístico: primero en Sevilla, luego en Madrid, hasta convertirse en una de las grandes voces de la copla. Canciones como La bien pagá, Ojos verdes o El día que nací yo siguen siendo emblemas de su legado.

La guerra y la represión

La Guerra Civil truncó sus sueños. Miguel de Molina se puso del lado de la República, cantando en los frentes y animando a soldados y población civil. Esa decisión lo marcó para siempre. Tras el triunfo franquista fue vigilado, vetado en los escenarios y finalmente golpeado brutalmente en el Paseo de la Castellana al grito de “esto por rojo y maricón”. Sobrevivió de milagro.

El confinamiento en Cáceres

En marzo de 1940, la policía lo obligó a abandonar Madrid. Su destino: Cáceres, una ciudad de interior, lejos de puertos y escenarios. Se alojó en el hotel Álvarez, hoy Alfonso IX, y allí pasó largas temporadas en soledad, fichando en comisaría, leyendo y escribiendo cartas a amigos que nunca llegarían a conservarse.

Entre esas paredes también se escondieron cartas comprometidas, ocultas tras un azulejo del baño. Correspondencia sentimental y política que Miguel recuperó a escondidas para evitar que cayera en manos de la dictadura. De esos papeles hoy no queda rastro.

El exilio definitivo

En 1942 embarcó hacia Buenos Aires, donde alcanzó el éxito que España le había negado. Sin embargo, ni Argentina ni México fueron refugios fáciles: la sombra del franquismo lo persiguió, y su condición de homosexual y republicano le cerró puertas. Regresó brevemente a España en los años cincuenta, pero los desprecios y mofas lo convencieron de que no había lugar para él en su tierra natal.

Murió en 1993, en Buenos Aires, a miles de kilómetros de Málaga, aunque con la memoria intacta de un país que tardó demasiado en reconocerle. En 1992 recibió la Orden de Isabel la Católica, pero él mismo reconoció que ese gesto llegaba tarde: “De 1940 a 1992 España tardó cincuenta y dos años en darse cuenta de que habían tronchado la vida de un hombre que hubiera querido crecer artísticamente en la tierra en la que nació”.

El eco en Cáceres

Pocos cacereños saben que en la céntrica calle Moret, en el mismo hotel donde hoy pernoctan turistas, vivió confinado uno de los más grandes artistas de la copla. Su paso por Cáceres fue discreto y doloroso, pero también formó parte de la historia de un país que castigó la libertad de un hombre adelantado a su tiempo.

Homenaje de la Diputación de Cáceres

La Diputación de Cáceres homenajeó al artista en la edición de 2025 del ciclo ‘Tiempo Negro’ con ‘Embrujo. Los Mundos de Miguel de Molina’, una muestra que ha tenido un "récord de asistencia", según destacó el Alejandro Salade, sobrino-nieto del cantante de copla y presidente de la fundación que lleva su nombre. "Supieron sacarle todo el jugo que tiene la exposición", apreció.