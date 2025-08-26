Nuestro pasado
Inauguración del cine sonoro en la Plaza de Toros de Cáceres
‘El trío de la Bencina’, la película que marcó el inicio del cine sonoro en la ciudad
La Plaza de Toros de Cáceres en 1932 fue escenario en el mes de agosto, de un importante hito cultural, la inauguración del cine sonoro. El acto se celebró con la proyección de la superproducción alemana, El trío de la Bencina, protagonizada por la célebre y bellísima actriz Lilian Harvey.
Lilian Harvey
Su verdadero nombre era Lilian Helen Muriel Pape, nació en Inglaterra, hija de madre inglesa y padre alemán. Graduada en 1923, inició su formación artística en la escuela de danza y declamación de la Staatsoper Unter den Linden. Al año siguiente debutó en el cine interpretando a Ruth en Der Fluch en 1924, bajo la dirección de Robert Land. Su primer papel protagonista llegó en 1925 con Leidenschaft. Gracias a sus estudios de canto, Harvey logró una transición exitosa al cine sonoro en los años 30. La prensa alemana la apodó "la chica más dulce del mundo", convirtiéndola en uno de los rostros más queridos del cine de la época.
