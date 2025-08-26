Consecuencias del fuego
La joya olvidada de Cáceres cercada por las llamas en el incendio de Mejostilla
La casa de El Muelo estuvo atrapada por las llamas, pero el interior no se vio afectado
La edificación está prácticamente derruida y apenas hay una caseta para guardar la comida de los animales que pastan en la finca
El incendio que se originó en la tarde de este lunes en la carretera de Casar de Cáceres calcinó varias hectáreas de monte bajo, donde pastan vacas. Asustó a la población de Mejostilla y Montesol, que vieron las llamas a menos de un kilómetro de sus casas. Pero, además, cercó una de las joyas olvidadas que tiene la ciudad en la parte norte.
El Muelo
La casa de El Muelo, ubicada en la finca que salió ardiendo, estuvo atrapada por el incendio forestal, pero el interior no se vio afectado. La edificación, que tiene décadas de historia, está prácticamente derruida. La zona apenas cuenta con una caseta para guardar la comida de los animales que pastan en la finca.
Refrescar la zona
Los bomberos, en su intento de salvar la casa, trataron de refrescar con descargas aéreas de agua que se podían observar desde la distancia. Entre los vecinos que veían los trabajos de los cuerpos de lucha contra los incendios existió cierto temor porque, al ver las descargas de los helicópteros, pensaban que el interior estaba en llamas. Pero definitivamente no fue así, aunque se quedaron cerca.
Cortafuegos
Otra de las imágenes que quedaron para el recuerdo fue el hombre que accedió al perímetro con un tractor para crear un cortafuegos y que no avanzase el incendio.
El tercero...
El fuego, que es el tercero en el término municipal de Cáceres en lo que va de mes, obligó a declarar el nivel 1 de peligrosidad del Plan Infoex durante una hora exacta (de 19.30 a 20.30 horas), quemó varias hectáreas de pasto bajo y se aproximó al parque empresarial. En la extinción del incendio trabajaron cuatro unidades de bomberos forestales, cuatro dotaciones del Sepei de Cáceres, dos medios aéreos, un equipo de maquinaria pesada, un agente del medio natural y un técnico.
Lucha contra el fuego
Los efectivos lograron sujetar el avance de las llamas en la zona del Cordel del Casar, cuando ya estaba cerca del parque empresarial Mejostilla. De hecho, allí se vivieron momentos tensos. El fuego llegó hasta la carretera que bordea la zona industrial, por lo que los propietarios de los vehículos que estaban en el acerado más cercano tuvieron que acudir rápidamente a retirarlos porque corrían peligro de salir ardiendo.
- Estos son los nuevos negocios de la calle Pintores de Cáceres: 'Parece que está reviviendo
- El quesero de Cáceres que ha puesto en riesgo la salud pública: le precintan 536 quesos y luego desaparecen
- Desembarca en Cáceres la cadena Encuentro, con tallas de la 38 a la 48
- Convive durante varios días en Cáceres con su vecino de abajo muerto
- Todos los detalles de la nueva Virgen de la Montaña, la obra que transformará Cáceres
- Un incendio originado en la carretera del Casar alerta a Montesol y Mejostilla
- Rifirrafe municipal por el sueldo de la alcaldesa de Membrío
- La empresa de Cáceres que hará visitable la primera cueva del Calerizo