La joya olvidada de Cáceres cercada por las llamas en el incendio de Mejostilla

El incendio que se originó en la tarde de este lunes en la carretera de Casar de Cáceres calcinó varias hectáreas de monte bajo, donde pastan vacas. Asustó a la población de Mejostilla y Montesol, que vieron las llamas a menos de un kilómetro de sus casas. Pero, además, cercó una de las joyas olvidadas que tiene la ciudad en la parte norte.

El Muelo

La casa de El Muelo, ubicada en la finca que salió ardiendo, estuvo atrapada por el incendio forestal, pero el interior no se vio afectado. La edificación, que tiene décadas de historia, está prácticamente derruida. La zona apenas cuenta con una caseta para guardar la comida de los animales que pastan en la finca.

Refrescar la zona

Los bomberos, en su intento de salvar la casa, trataron de refrescar con descargas aéreas de agua que se podían observar desde la distancia. Entre los vecinos que veían los trabajos de los cuerpos de lucha contra los incendios existió cierto temor porque, al ver las descargas de los helicópteros, pensaban que el interior estaba en llamas. Pero definitivamente no fue así, aunque se quedaron cerca.

Cortafuegos

Otra de las imágenes que quedaron para el recuerdo fue el hombre que accedió al perímetro con un tractor para crear un cortafuegos y que no avanzase el incendio.

El tercero...

El fuego, que es el tercero en el término municipal de Cáceres en lo que va de mes, obligó a declarar el nivel 1 de peligrosidad del Plan Infoex durante una hora exacta (de 19.30 a 20.30 horas), quemó varias hectáreas de pasto bajo y se aproximó al parque empresarial. En la extinción del incendio trabajaron cuatro unidades de bomberos forestales , cuatro dotaciones del Sepei de Cáceres, dos medios aéreos, un equipo de maquinaria pesada, un agente del medio natural y un técnico.

G. C.

Lucha contra el fuego

Los efectivos lograron sujetar el avance de las llamas en la zona del Cordel del Casar, cuando ya estaba cerca del parque empresarial Mejostilla. De hecho, allí se vivieron momentos tensos. El fuego llegó hasta la carretera que bordea la zona industrial, por lo que los propietarios de los vehículos que estaban en el acerado más cercano tuvieron que acudir rápidamente a retirarlos porque corrían peligro de salir ardiendo.