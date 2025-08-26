La Oficina de Transformación Comunitaria de la Diputación de Cáceres intensifica su agenda con presencia en la Feria Rayana, Energyear, la Cumbre UNEF y los Cursos de Verano de la UEx
La Oficina de Transformación Comunitaria (OTC) de la Diputación de Cáceres, financiada con fondos europeos NextGenerationEU, participará en cuatro grandes citas del calendario energético y académico durante las próximas semanas, consolidando su papel como referente en el impulso de comunidades energéticas locales desde el ámbito rural
La Diputada de Medio Ambiente, Transición Ecológica, Agricultura y Ganadería, D.ª M.ª Angélica García Gómez, responsable de la Oficina de Transformación Comunitaria, ha subrayado que “estos espacios de encuentro son fundamentales para dar visibilidad al trabajo que estamos realizando en la provincia y para situar a nuestros municipios de reto demográfico en el centro de la transición energética”.
Feria Rayana – Moraleja, del 28 al 31 de agosto
La OTC contará con un stand propio en la XXV Feria Rayana, donde ofrecerá charlas divulgativas, talleres prácticos y actividades familiares, además de encuentros con grupos motores que ya trabajan en la constitución de comunidades energéticas.
Energyear – Madrid, 16 de septiembre
La Diputación de Cáceres participará en Energyear 2025, uno de los eventos de referencia para el sector energético, con presencia en dos mesas redondas, una de ellas dedicada específicamente a comunidades energéticas, compartiendo la experiencia pionera que se está desarrollando en la provincia.
Cursos de Verano de la UEX – Badajoz, del 23 al 25 de septiembre
La OTC también intervendrá en el curso de verano de la Universidad de Extremadura titulado “Comunidades energéticas: retos, oportunidades y lecciones aprendidas”. El curso, que se celebrará de forma presencial en Badajoz del 23 al 25 de septiembre, está dirigido a estudiantes, personal técnico, representantes de administraciones públicas, cooperativas, asociaciones y ciudadanía interesada en adquirir conocimientos prácticos sobre la puesta en marcha de comunidades energéticas.
II Cumbre de Comunidades Energéticas UNEF – Madrid, 24 de septiembre
La agenda se completará con la participación en la II Cumbre de Comunidades Energéticas, organizada por la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), un foro nacional en el que se abordarán los retos y oportunidades del futuro de estas iniciativas en España.
Compromiso y liderazgo
Con esta intensa agenda, la Diputación de Cáceres consolida el papel de su Oficina de Transformación Comunitaria, financiada con fondos NextGenerationEU, como referente en la promoción de comunidades energéticas locales, llevando la experiencia de los municipios de reto demográfico a escenarios transfronterizos, nacionales y académicos.
