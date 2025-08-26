Pendiente desde la pasada legislatura
La ordenanza de apartamentos turísticos de Cáceres, "en el limbo"
La Agrupación local de Somos Cáceres ha denunciado el “bloqueo” de la ordenanza municipal de los apartamentos turísticos, pendiente de aprobación desde la pasada legislatura, y que “el Gobierno municipal del PP mantiene la ciudad en un limbo normativo que perjudica a todos”.
"Inoperancia"
Así lo ha manifestado Manuel García, secretario de política municipal del partido provincialista Somos Cáceres, que acusa al Gobierno local de “inoperancia” y solicita “seguridad jurídica, regulación justa y un modelo turístico sostenible”.
La formación política considera que los apartamentos turísticos “son una oportunidad para revitalizar viviendas, generar empleo y diversificar” la oferta turística; por ello, Somos Cáceres reitera la “voluntad de caminar de la mano del sector, recuperar la senda del crecimiento y garantizar una convivencia ordenada” entre vecinos y visitantes.
Bajada de reservas
La formación local acusa al Gobierno popular de “esconderse y no plantear soluciones reales a los problemas del sector de aparcamientos turísticos de Cáceres”. Por lo que “alertamos de la preocupación del sector ante la bajada de reservas y la competencia ilegal” en la ciudad.
Ante esta situación, exigen a la Administración una “actuación firme y eficaz para proteger a quienes cumplen la ley” e instan a “no condenar a las familias y empresarios que dependen de este sector”, según recoge la formación.
