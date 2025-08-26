La Policía Local de Cáceres suma más de cinco años sin galería de tiro

La Mesa de Contratación, celebrada de manera extraordinaria en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Cáceres, ha aprobado la adjudicación de la reforma integral de la galería de tiro de la Policía Local, con un coste de más de 260.000 euros, que supondrá que los agentes cuenten, después de cinco años, con una instalación específica, ya que hasta ahora realizan las prácticas de tiro en el CEFOT.

Contrato

El contrato incluye la redacción del proyecto y la ejecución de las obras, con un presupuesto total de 260.634 euros (IVA incluido). La galería de tiro que se encuentra en las instalaciones de la Jefatura de Policía Local y lleva inoperativa cinco años «por las graves deficiencias que presenta», según han expresado desde el consistorio cacereño.

Por lo que para realizar las prácticas de tiro, los agentes deben desplazarse hasta el Centro de Formación de Tropa (CEFOT), ubicado en el acuartelamiento Santa Ana de la N-630. Este inconveniente se ha convertido en una queja recurrente por parte de la Policía Local

Demanda 'justa'

Desde el Gobierno local aseguran entender que esta obra «es una demanda justa y necesaria y en ella llevamos trabajando desde el inicio de la legislatura», ha señalado el edil de Infraestructuras, Víctor Bazo.

Y ha añadido que «es fundamental dotar a nuestros agentes de los medios técnicos necesarios para el correcto desarrollo de su labor diaria».

El edil asegura que «solo así garantizaremos su seguridad y la de todos los cacereños». Con esta actuación, el consistorio «da un paso más en su compromiso con la modernización de los recursos de la Policía Local y la mejora de la seguridad ciudadana», ha manifestado Bazo al término de la Mesa de Contratación.