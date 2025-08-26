La Primitiva toca en Cáceres: un único acertante se lleva casi 800.000 euros

Un boleto sellado en Cáceres ha sido agraciado con un premio de 787.541,54 euros en el sorteo de La Primitiva celebrado este lunes. La apuesta, única acertante de Primera Categoría (seis aciertos), ha sido validado en el Despacho Receptor número 19.090, situado en la avenida Pierre de Coubertin, en la barriada Nuevo Cáceres.

La combinación ganadora del sorteo de 'La Primitiva' está formada por los números 16, 06, 07, 39, 26 y 49. El número complementario es el 17, el reintegro el 9 y el Joker, 7780963. La recaudación ha ascendido a euros 6.854.797,00 euros.

El del martes

En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (seis aciertos más reintegro), por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de La Primitiva, donde un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 62.500.000,00 euros. De Segunda Categoría (cinco aciertos más complementario) existen siete boletos acertantes.