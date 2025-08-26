Lotería
La Primitiva toca en Cáceres: un único acertante se lleva casi 800.000 euros
El boleto ha sido validado en el despacho de loterías de la avenida Pierre de Coubertin
Un boleto sellado en Cáceres ha sido agraciado con un premio de 787.541,54 euros en el sorteo de La Primitiva celebrado este lunes. La apuesta, única acertante de Primera Categoría (seis aciertos), ha sido validado en el Despacho Receptor número 19.090, situado en la avenida Pierre de Coubertin, en la barriada Nuevo Cáceres.
La combinación ganadora del sorteo de 'La Primitiva' está formada por los números 16, 06, 07, 39, 26 y 49. El número complementario es el 17, el reintegro el 9 y el Joker, 7780963. La recaudación ha ascendido a euros 6.854.797,00 euros.
El del martes
En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (seis aciertos más reintegro), por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de La Primitiva, donde un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 62.500.000,00 euros. De Segunda Categoría (cinco aciertos más complementario) existen siete boletos acertantes.
- Estos son los nuevos negocios de la calle Pintores de Cáceres: 'Parece que está reviviendo
- El quesero de Cáceres que ha puesto en riesgo la salud pública: le precintan 536 quesos y luego desaparecen
- Desembarca en Cáceres la cadena Encuentro, con tallas de la 38 a la 48
- Convive durante varios días en Cáceres con su vecino de abajo muerto
- Todos los detalles de la nueva Virgen de la Montaña, la obra que transformará Cáceres
- Un incendio originado en la carretera del Casar alerta a Montesol y Mejostilla
- Rifirrafe municipal por el sueldo de la alcaldesa de Membrío
- La empresa de Cáceres que hará visitable la primera cueva del Calerizo