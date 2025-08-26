Reforma de la Plaza Marrón de Cáceres: caldo de cultivo de discrepancias

Fue en la década de los 90 cuando iba a convertirse en la cubierta de un párking subterráneo bajo cota; en la protagonista de un concurso de ideas anunciado durante la alcaldía de Elena Nevado; o, ya en 2024, en el centro de una licitación para redactar su proyecto de reforma. La plaza Marrón de Cáceres llevaba décadas esperando una transformación que 'por h o por b' nunca llegaba. Sin embargo, fue hace apenas un mes cuando el ayuntamiento propuso la adjudicación del diseño del nuevo espacio a la empresa Aquaducto S. L., lo que supone un paso clave para alcanzar la reforma tan... ¿deseada? Negocios y vecinos exponen sus opiniones ante la previsible rehabilitación.

Garantizar la accesibilidad

"Que ejecuten la reforma, pero que se mantenga la accesibilidad tal y como está", considera Antonio, propietario de la librería Renacer. Su testimonio, que coincide con el de otros locales circundantes, es claro. "Todo lo que sea arreglar me parece bien, pero, que nos escuchen a los que estamos aquí. ¿Cómo va a venir la gente a comprar si quitan todos los aparcamientos que van desde la plaza Marrón hasta el Museo Helga de Alvear?", pregunta el comerciante.

Antonio, propietario de la librería Renacer. / El Periódico

En este punto cabe recalcar que, aunque todavía no hay un proyecto definitivo sobre la mesa, la palabra que más resuena en las mentes de los empresarios es 'peatonalización'. Una idea que se deriva de la propuesta que el entonces candidato, ahora alcalde, Rafa Mateos, hizo antes de las elecciones de 2023. Así pues, el popular planteó convertir una parte de la calle Camino Llano y la plaza en una plataforma única sin distinción entre la calzada y el acerado. Una iniciativa con la que el peatón ganaría espacio y habría más sitio para las terrazas, a costa, eso sí, de eliminar estacionamientos.

Más zonas verdes

Algo que para Carlos, dueño de la tienda de ropa Villegas, también sería un error. "Creo que puede perjudicar a los negocios", expone el propietario, quien, no obstante, se muestra a favor de ampliar las zonas verdes. Un punto en el que, por cierto, todos coinciden.

"Que pongan más árboles está bien, porque aquí no hay, y en verano el sol pega que da gusto", cuenta Brian, vecino de la zona que pasea a sus dos perros. Aunque cree que la reforma "no es necesaria", opina que "los bares y restaurantes lo van a agradecer, porque cuando te sientas en las terrazas hace muchísimo calor", añade.

Brian, vecino de la plaza Marrón. / El Periódico

"Hacer algo como Cánovas"

Y parece que desde el sector hostelero lo confirman. "Los árboles podrían dar otra imagen a esta zona, que está a dos pasos de la Ciudad Monumental", expone José, propietario del restaurante Chantarela. A diferencia de Brian, sí considera fundamental la rehabilitación. "Si efectúan la reforma y se hace como Dios manda, creando un bulevar, los negocios de esta zona mejorarían", supone el emprendedor. "Podrían hacer algo como Cánovas, pero un poco más abajo", añade.

José, propietario del restaurante Chantarela. / El Periódico

Como una de las cuestiones primordiales, José pide la retirada de los contenedores de basura ubicados enfrente de su local, algo que también ocurre en otras dos taperías del entorno. "No es grato para el turista ver estas cosas", dice. Eso sí, no niega el riesgo al que se pueden exponer los locales de la plaza si la obra se alarga. "Una reforma es lo que es, incluso las de casa, pero habría que cuidar ese tema para que los negocios no se resientan". En cualquier caso, se refiere al proyecto como algo positivo y cree que podría atraer a nuevos emprendedores al lugar. Y, ¿con respecto a los aparcamientos? "Hay dos párkings a cinco minutos, no creo que sea un gran problema", responde.

"Es el futuro"

Una línea en la que se mantiene Alejandro, director de la galería La Sindicalista. "Creo que la peatonalización es el futuro de esta zona, porque por mucho que lleguen en coche, pueden aparcar en otro sitio", opina. "Nos vendría bien que fuese una zona más bonita y vistosa, porque los turistas cuando bajan, se dan la vuelta. De hecho, mucha gente que accede por ahí a la Ciudad Monumental no pasa ni por la entrada del museo. Directamente van por la parte de arriba", añade.

Alejandro, director de la galería La Sindicalista. / El Periódico

Juliana sostiene la misma postura. Aunque no vive en la zona, la frecuenta, pues su trabajo está cerca. "Me parece genial que ejecuten la reforma, porque la zona está muy transitada. Además, necesitamos que pongan más árboles, porque pega mucho el sol", asevera la viandante.

Juliana, frecuenta la zona. / El Periódico

"Nos va a perjudicar"

Sin embargo, y ejemplo de esa diferencia de pareceres, Cristina, de la colchonería Macias, recupera los puntos de vista iniciales. Aunque está a favor de que se planten árboles, cree que hacer la plaza peatonal sería un error. "Nos va a perjudicar", considera la trabajadora.

Muchos negocios, muchos vecinos y, como es habitual, muchas opiniones. Parece que la plaza, después de todo, va a cambiar, pero falta por ver si el Ayuntamiento de Cáceres consigue, en la medida de lo posible, ajustarse a los deseos de todos aquellos que la transitan.