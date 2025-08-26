Santagloria Coffe & Bakery ya se visualiza para darle un empujón económico a la cacereña Pintores

Abrió su primer establecimiento en 1963 y, desde entonces, Santagloria Coffee & Bakery se ha expandido por toda la península hasta superar los 170 locales en España, Andorra y Portugal. La cadena crece de manera imparable (44 nuevas franquicias inauguradas en 2023 y 34 en 2024) y parece que ese proceso de evolución está adquiriendo tintes cacereños. Fue a principios de julio de este año cuando la calle San Pedro de Alcántara recibió al nuevo huésped que, apenas dos meses después de su nacimiento, ya espera a su hermano gemelo en Pintores. Se ubicará donde antaño ofrecía su ropa Tiendas Rojo, y comenzará a operar a lo largo de las próximas semanas.

Panes de masa madre

El acto de inauguración del primero, que contó con la presencia del alcalde Rafa Mateos, ya sirvió para introducir en Cáceres la propuesta 'santagloriense'. El negocio, que se vende como "tu cafetería de confianza, con la mejor selección de panadería y pastelería hecha con cariño", abre su carta con uno de los principales ases: los panes de masa madre.

Desayunos

Los ciudadanos que decidan acercarse al establecimiento podrán elegir entre la baguette y una amplia variedad de hogazas: avena y semillas, maíz, cerveza, pasas y nueces, espelta y sésamo, etc. Distintas opciones con las que podrán diseñar, por ejemplo sus desayunos: tostada con mermelada y mantequilla; tomate y aceite; aguacate y tomate; tomate y jamón ibérico, etc. Todos ellos incluyen un café, té o infusión clásica, y se pueden hacer tamaño XXL o complementar con un zumo de naranja.

Sin embargo, para la primera comida del día, el establecimiento ofrece unas cuantas alternativas más, empezando por los dulces que dan nombre a la marca: las Glorias y las Santas. Las primeras, una especie de croissants, pueden ser clásicos; de chocolate negro; blanco; pistacho; filipino blanco; lotus; u oreo. Además, la carta se completa con dos opciones saladas, de aguacate y pavo y de jamón ibérico y tomate.

En cuanto a las Santas, pequeñas palmeras, hay tres tipos: clásicas, chocolate negro y chocolate blanco.

Igualmente, los más golosos tendrán a su disposición tarta de queso, zanahoria, o chocolate; trenza danesa; crujiente de manzana; donuts clásico, choco blanco filipinos, o choco lotus; bretzel, etc.

Comidas y meriendas

Manjares que también pueden servir de postre para la comida o para la merienda. Al respecto, Santagloria Coffee & Bakery cuenta con distintos sándwiches y bocadillos. De los primeros, puede elegirse entre brioche trufado; salmón; integral de mortadela; o integral de hummus y feta. Con respecto a los bocadillos, no faltan el de jamón ibérico, el vegetal con omega-3 o el de pollo césar. Además, la carta cuenta con dos focaccias, de feta y pistacho y de feta, y tres ensaladas: italiana, de pollo y de salmón.

Bebidas

Todo ello se completa con diferentes bebidas: café late, espresso, de tiramisú o de vainilla; té matcha y té chai; smoothie de frutos rojos o tropical; limonada normal o de coco; o frapé de oreo; chocococo o clásico.

La cafetería abre de 8.30 a 22.00 horas de lunes a viernes, y de 9.00 a 22.00 horas sábados y domingos. Un horario que también se aplicará al nuevo local de Pintores, donde el establecimiento se sumará a otras recientes aperturas que, poco a poco, están consiguiendo dar una segunda vida a la que antaño fue una de las principales vías comerciales de la ciudad.