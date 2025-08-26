Seis meses para sustituir la cubierta de la Preciosa Sangre de Cáceres

La Consejería de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes adjudica las obras para sustituir la cubierta de la iglesia de la Preciosa Sangre de Cáceres, ubicada en la plaza de San Jorge del conjunto monumental, en el corazón de la parte antigua.

Empresa

La empresa Concepto, Ingeniería y Construcción será la encargada de ejecutar las obras por un importe de 271.290 euros, 60.000 menos del presupuesto base de licitación. A partir de la resolución del contrato, que tuvo lugar el pasado 4 de agosto, la firma cuenta con seis meses para ejecutar la actuación.

Informe técnico

Tal y como se desprende del informe técnico, se prevé actuar en el interior para revertir problemas de filtraciones y, una vez solucionados, se trabajará para restaurar los paramentos afectados. Durante la intervención se retirará, en primer lugar, la cobertura de teja árabe, recuperando todo el material posible para utilizarlo como cobija en la nueva cubierta.

Demolición

Posteriormente, se demolerán tablero y tabiquillos de la cubierta, los cuales, debido a su pequeño espesor, se encuentran deteriorados. Una vez retiradas las tejas, se realizará una limpieza general de la superficie.

Asimismo, se contempla la instalación de la nueva cubierta con el mismo sistema constructivo, que concluirá con la propia cobertura de teja árabe. En esta ocasión, se incluirá una impermeabilización asfáltica bajo la teja para garantizar su estanqueidad, aunque se produzcan corrimientos de tejas por la presencia de aves.

Chapa de zinc

Por otro lado, la cubierta de la linterna se realizará con chapa de zinc, mientras que para las torres se seguirá con el mismo criterio actual, por lo que el revestimiento será de mortero de cal al que se le aplicará un producto hidrófugo.

Ejecutada la obra de la cubierta, se intervendrá en los parámentos afectados, picando los morteros de cal que se encuentren en peor estado, raspando la pintura en los no picados y aplicando un tratamiento fungicida. Las obras están financiadas al 15 por ciento por la Junta de Extremadura y al 85 por ciento a través de Fondos FEDER provenientes de la Unión Europea.

