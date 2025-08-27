La alcaldesa de Casar de Cáceres carga contra el Gobierno y hace balance del incendio forestal: 40 ganaderías afectadas

La alcaldesa de Casar de Cáceres, Marta Jordán, ha mostrado su “indignación e impotencia” por la no inclusión del municipio como zona catastrófica por el Consejo de Ministros del Gobierno de España, pese a que el incendio del pasado 15 de agosto ha afectado a “más de 40 ganaderías” y ha calcinado “más de 3.000 hectáreas”.

En un comunicado, la alcaldesa ha desgranado las consecuencias del incendio forestal (IF) de Casar de Cáceres, que calcinó viviendas en la finca de las Viñas de la Mata, provocó desalojos y obligó a cortar la carretera entre el cruce del Casar de la N-630 y Arroyo de la Luz.

Carlos Gil

Balance municipal

Según el balance municipal, de esas 40 ganaderías afectadas, el fuego ha dañado: 1.643 vacas, 2.526 ovejas, 30 cabras, 10 caballos, más de un centenar de colmenas y 41 burros; así como “50 hectáreas de reforestación; paredes y caminos”.

La regidora casareña sostiene que “el Gobierno de España nos abandona, deja a nuestro pueblo fuera de las ayudas a ganaderos o rebajas fiscales cuando tenemos unos datos galopantes, después de un estudio minucioso (proporcionados por cada afectado el IF de Casar de Cáceres)”.

'Politización'

La alcaldesa popular ha clamado contra el “compromiso del Gobierno central con nuestra tierra y nuestra gente” y ha criticado el “abandono total del PSOE a Casar de Cáceres; a nuestro sector primario, a nuestras ganaderías, a los animales, a nuestro entorno”. Al tiempo que ha manifestado que “no politizo nada en absoluto de los incendios”.

En este contexto, se ha referido a que “siempre he creído que ante las desgracias hay que estar unidos para centrarnos en los ciudadanos, pero ante este agravio ya no me puedo callar”. Por todo ello, ha contactado con la Junta de Extremadura y ha asegurado que el Gobierno regional “ha pedido una corrección de errores al central”.

E insiste en que se incluya Casar de Cáceres como beneficiarios de las ayudas de emergencias y “que se nos reconozca como zona catastrófica”.

Además, también ha solicitado ayuda de forraje “gratis a la Junta y a la Diputación de Cáceres de la cuál formo parte”, ya que Jordán es diputada provincial por el PP.