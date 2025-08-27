Tras el Consejo de Ministros
Asaja denuncia que ocho incendios (la mayoría en Cáceres) han sido excluidos de la lista de ayudas
Asaja Extremadura ha denunciado que de los incendios registrados este verano en la región, ocho han quedado excluidos de la lista de ayudas anunciadas ayer por el Gobierno para las zonas declaradas como catastróficas, que finalmente han sido fijadas en seis.
Estas ayudas han sido creadas con el fin de reparar en la medida de lo posible los daños producidos por las llamas.
15 agrandes incendios
El presidente de esta organización agraria, Ángel García Blanco, ha anunciado que de los quince grandes incendios que se han producido hasta la fecha en Extremadura, sólo aparecen seis: Valdecaballeros, Caminomorisco, Villar de Pedroso, Jarilla , Llerena y Aliseda.
Sin embargo, "sin que se sepa la razón", han quedado excluidos Casar de Cáceres, (3.556 hectáreas), Alburquerque (2.346), Aldea del Cano (1.228), Arroyomolinos de Montánchez (782), Campo Lugar (1.310), Burguillos del Cerro (1.100), Oliva de Mérida (800) y Trujillo (827).
Ha destacado su alegría por que las zonas calcinadas están dentro del grupo que van a recibir ayudas, pero ha asegurado que no entienden como otros incendios "de similares características" en otras zonas de Extremadura han quedado excluidas "sin ningún tipo de argumento ni justificación".
También ha lamentado que no haya medidas concretas para los agricultores y ganaderos afectados dentro de unas ayudas dirigidas "casi en su totalidad a la gestión de los ayuntamientos de las poblaciones afectadas".
