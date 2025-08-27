Cara y cruz de los negocios en Cáceres: cierra Superdroma y el segundo Santagloria, a un paso

Sería complicado determinar el número de personas que han entrado en un negocio con más de 30 años a sus espaldas. Más aún, el de viandantes que se han visto reflejados en sus escaparates. Quienes acuden a sus trabajos, quienes van a hacer gestiones o quienes, simplemente, pasean. Los turistas elevarían aún más la cifra. Más de tres décadas en activo dan para mucho. Tanto como para formar parte de la historia de una ciudad. Las míticas perfumerías Superdroma en Cáceres cuentan los días para bajar sus rejas, y lo harán para siempre, llevando consigo los recuerdos de muchos. De quienes compraron allí su primer frasco de colonia o de los clientes habituales que adquirían en alguna de las dos tiendas de la localidad sus productos de cosmética. Pero Extremadura es esa región donde el comercio tiene un 27% de peso en la economía y la capital cacereña no quiere ser la excepción. A las bajas se suman nuevas aperturas. Nuevos locales que llegan para mantener vivas las calles, para seguir ofreciendo una variedad de servicios a todos los ciudadanos y ciudadanas.

Las nuevas incorporaciones

Ejemplo de ello es Santagloria Coffee & Bakery. Fue a principios de verano cuando Cáceres recibió a la primera cafetería de la cadena, que abrió sus puertas en la calle San Pedro de Alcántara como muestra de la expansión de una empresa que ya cuenta con más de 170 establecimientos repartidos entre España, Portugal y Andorra. Y parece que no se arrepienten de la decisión, pues el local que antaño albergó la conocidísima Tiendas Rojo de la calle Pintores está ya recibiendo las modificaciones pertinentes para recibir al segundo Santagloria.

Un espacio donde los clientes podrán desayunar, comer o merendar (cierra a las 22.00 horas, por lo que aquellos más prevenidos podrán cenar también). Su carta incluye, entre otros, ensaladas; sándwiches; bocadillos; tartas; donuts; smoothies; y un largo etcétera.

Glorias, Santas y masa madre

Sin embargo, destacan dos productos (en realidad son tres). Por un lado, las Glorias y las Santas, las que dan nombre a la marca. Las primeras, una especie de croissants, pueden ser dulces o saladas. De las segundas, pequeñas palmeras, hay tres tipos: clásicas, de chocolate negro y chocolate blanco. Por otro, el pan de masa madre, con opciones de avena y semillas; maíz; cerveza; pasas y nueces; espelta y sésamo, etc.

Aunque si se habla de pan, no se puede dejar de mentar a 'Levaduramadre', otra de las inauguraciones recientes de la ciudad. Ubicada en la Virgen de Guadalupe, la cadena especializada en el sector de las panaderías y pastelerías 'gourmet' ha aterrizado este verano en la ciudad. Dentro de su carta destacan, además de los diferentes tipos de pan, los dulces (tartaletas, bollería francesa, etc.), las quiches (zanahoria y manzana o salmón) y las empanadas (berenjena, bonito, carne, espinacas).

Las empanadas argentinas

Aunque si se habla de empanadas (la repetición es necesaria), es obligatorio poner el poco en Mafalda. Se trata de un establecimiento de empanadas argentinas donde sobresalen la de carne suave, la de pollo o la de barbacoa como algunas de las más populares. Igualmente, el local cuenta con una cuidada selección de productos extremeños y portugueses. Se ubica en Pintores, donde hay que hacer una parada. La notable cantidad de negocios que están emergiendo allí es significativa, puesto que se trata de una vía comercial histórica de Cáceres. Además de Santagloria y la apuesta argentina, son otros los dos los establecimientos que se han abierto en los últimos tiempos. Cuatro en total en cuestión de meses.

Moda y estética

Uno de ellos es AM BEAUTY Y ACC BARBER, peluquería y centro de estética regentado por Alejandra y Alejandro, una joven pareja de la ciudad. Ella, de 19 años, se encarga de la manicura y él, de 19, se ocupa de los cortes de pelo. Apostaron por la ubicación por su proximidad al centro y no se arrepienten. Tampoco lo hacen Silvia y Carolina, de Modas Karol. Según cuentan a este diario, eran unas cuantas las voces discordantes con la idea de montar un negocio en Pintores, pero están contentas. Su tienda de ropa funciona bien, con artículos con los que, afirman, cubren todas las necesidades, sirviendo para tallas 'curvy', personas jóvenes, etc.

Y no es la única apertura reciente relacionada con la moda. Algo más lejos del centro, concretamente en el centro comercial Ruta de la Plata, ya se observa un cartel que anuncia la llegada de Encuentro. Se trata de una marca caracterizada por sus diseños alegres y optimistas y sus siluetas relajadas, perfilando una moda femenina de amplio tallaje, calidad y accesible a todas, con tallas de la 38 a la 48. Dispone también de una variada gama de bisutería y bolsos a precios asequibles.

Las bajas

Pero, como dice el dicho, una de cal y otra de arena. Mientras llegan nuevas propuestas, otras se despiden. El pasado 31 de julio le tocó a Zapatonee, en la calle San Pedro, una tienda de calzado ubicada en el corazón de la parte antigua de Cáceres que tuvo que decir adiós de manera prematura, pues sus intenciones eran aguantar hasta octubre.

También tiene colgado el cartel de 'Liquidación por cierre' Cuccos, en San Antón. Especializada en ropa infantil, la marca solo atiende con cita previa desde el 5 de agosto. Eso sí, ofrece suculentos descuentos: los vestidos que antes se vendían por 799 euros, ahora se pueden adquirir por 200, mientras que los trajes han pasado de costar 499 a 149 euros.

Rebajas que también se anuncian en Superdroma. Tanto en el número 16 de la calle Antonio Hurtado, como en el 19 de Gil Cordero. Por allí pasan los últimos clientes. "Espero que todo os vaya bien", se escucha decir. Se cierra una etapa para ellos, pero se abre una para muchos otros. ¿Conseguirán aguantar los nuevos tres décadas? El futuro dirá, pero como dicen muchos con los que ha podido hablar este diario, "hay que intentarlo".