La Estufa Fría, cerrada desde marzo de 2024, en obras a finales de año

El concejal de Infraestructuras, Víctor Bazo, sostiene que las obras de la Estufa Fría del Parque del Príncipe, un invernadero que alberga una gran riqueza natural y cuyas instalaciones permanecen cerradas desde hace más de un año, comenzarán -previsiblemente- a finales de año; por lo que este espacio no reabrirá hasta 2026.

Según Bazo, de este asunto se ha encargado al servicio de Edificación, que «está ya con la redacción del proyecto de reforma para, una vez que esté reformada, proceder a la reapertura». Según la previsión del propio edil, «a lo largo del año -posiblemente- se estén haciendo las obras; toda vez que tengamos el estudio de las estructuras». O a principios de año.

La Estufa Fría, cerrada. / Jorge Valiente

Informe técnico

El colectivo Cáceres Verde ha reclamado al consistorio el informe técnico que justifique el cierre de la Estufa Fría , un invernadero «comparable al del Jardín Botánico de Madrid».

En agosto de 2024, el consistorio cacereño alegaba que no reabriría hasta que se dé por finalizado el estudio técnico que se estaba realizando sobre el edificio y se subsanasen las patologías estructurales del mismo.

En concreto, el invernadero (que cerró en marzo del pasado año 2024) se sometió a un estudio de viabilidad técnico y el Gobierno local estaba a la espera de que se evacuara un informe, en el que se volcasen las patologías estructurales que sufre el inmueble para poder reabrirlo con posterioridad.

Por lo tanto, la popular Estufa Fría reabrirá, sin previsión exacta de fechas, toda vez que se someta a ese proceso de rehabilitación, tras conocer cuáles son las deficiencias que han obligado al cierre de este invernadero. Rehabilitación que se desconoce si se ha llevado a cabo.

«Podría ser un recurso educativo y turístico al igual que el de Madrid, máxime cuando se pretende optar a la Capitalidad Cultural Europea 2031», señalan desde Cáceres Verde, que ha solicitado información al Ayuntamiento de Cáceres sobre la tramitación del citado informe técnico y del estado de este «singular invernadero», después de que «el concejal delegado Pedro Muriel anunciase en mayo de 2024 que se iba a realizar ya».

Presupuesto

Desde el colectivo medioambiental llegaron a denunciar este verano que «parece que ni se ha comenzado a elaborar y ni siquiera hay presupuesto para elaborarlo en 2025», por lo que volvieron a poner en el foco el «estado de abandono» de este edificio y la «inacción del consistorio cacereño», al respecto.