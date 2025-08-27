La familia del fallecido en Aldea Moret de Cáceres pide respeto y le recuerda como "un gran hombre"

La familia del hombre que fue hallado sin vida en el interior de su vivienda el lunes de la pasada semana pide respeto y asegura que la noticia de su muerte se ha hecho pública por la "venganza" de una vecina con la que ya habían tenido problemas judiciales previos. Además, señala que se reserva la opción de iniciar acciones legales contra ella.

"Mi padre ha sido un gran hombre toda su vida. Una persona muy trabajadora, que se ha ganado la vida como muchas otras", cuenta Daniel Portero, hijo del fallecido en el bloque 10 de Aldea Moret, en Cáceres.

"La noticia ha ido a hacer daño. No nos esperábamos este gesto, a pesar de que todos sabíamos que la relación no era buena", incide Portero, aún afectado por el reciente fallecimiento de su padre.

Además, cuenta que "no es cierto lo que ha señalado su vecina sobre los días que habían pasado entre la defunción y el momento en que fue hallado el cadáver": "Ella dice que llevaba muerto desde el miércoles, por lo que habían pasado cinco días hasta el lunes. Sin embargo, hay gente que estuvo con mi padre el sábado. Fueron, como máximo, dos".

Por todo esto, Portero reitera la solicitud de respeto de la ciudadanía hacia su familia y rectifica la versión de la vecina, que aseguraba estar afectada por el olor.

