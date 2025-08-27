Seis años después del cierre
Guardiola se compromete a recuperar el Servicio de Cirugía Vascular en Cáceres
La líder extremeña ha trasladado a la plataforma ciudadana por su reapertura que el SES está llevando a cabo negociaciones directas con especialistas para reanudar la actividad
La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, se ha reunido este martes con la plataforma ciudadana que reclama la reapertura del Servicio de Cirugía Vascular en Cáceres, ante la delicada situación generada tras su cierre en julio de 2019, y ha mostrado públicamente su compromiso para "garantizar la igualdad de acceso a la sanidad en toda Extremadura". Para que sea posible, el Servicio Extremeño de Salud (SES) está recurriendo a ofertas personalizadas a cirujanos que permitan reabrir el citado servicio.
En el encuentro, celebrado en Mérida, también han estado presentes la consejera de Salud y Servicios Sociales, Sara García Espada, y la gerente del Área de Salud de Cáceres, Encarna Solís, quienes han expresado su compromiso conjunto de avanzar en la solución.
Por su parte, el presidente de la plataforma ciudadana, Federico Gómez, afirma que han expuesto todas sus "inquietudes" con el objetivo de que conozcan cómo ven la situación los pacientes, y todos han mostrado su disposición para su reapertura.
El representante del colectivo asegura que desde el SES "lo están intentando", pese a que se trata de un problema "bastante complejo", y reconoce que en cuestión de semanas esperan tener noticias al respecto. "Estamos expectantes para ver cómo terminan esas negociaciones directas con cirujanos para intentar que vengan. Su voluntad es que hay que reabrir el servicio porque la situación es grave", ha manifestado a este diario.
Suscríbete para seguir leyendo
- Estos son los nuevos negocios de la calle Pintores de Cáceres: 'Parece que está reviviendo
- El quesero de Cáceres que ha puesto en riesgo la salud pública: le precintan 536 quesos y luego desaparecen
- Desembarca en Cáceres la cadena Encuentro, con tallas de la 38 a la 48
- Convive durante varios días en Cáceres con su vecino de abajo muerto
- Cierran las históricas perfumerías Superdroma en Cáceres
- Todos los detalles de la nueva Virgen de la Montaña, la obra que transformará Cáceres
- Cara y cruz de los negocios en Cáceres: cierra Superdroma y el segundo Santagloria, a un paso
- La Primitiva toca en Cáceres y un único acertante se lleva casi 800.000 euros: 'No sabemos quién es el afortunado