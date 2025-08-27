Sucesos
El hombre que cayó desde una altura en la calle Ríos Verdes de Cáceres sigue en estado grave
El varón de 61 años permanece ingresado en planta
El hombre que se cayó desde una altura en la calle Ríos Verdes de Cáceres permanece ingresado en planta en el Hospital Universitario de Cáceres a causa del trauma craneal que sufrió tras la caída.
En torno a las 13.00 horas
Según la información facilitada por el 112 Extremadura, el suceso se produjo en torno a las 13.00 horas del pasado martes y el varón afectado tiene 61 años. Ocurrió a la altura del número 2 de la céntrica vía, ubicada en plena parte antigua de Cáceres y a menos de 50 metros de la plaza Mayor.
SES
Hasta el lugar de los hechos acudieron una Unidad Medicalizada del Servicio Extremeño de Salud, así como efectivos de los cuerpos de Policía Local y Nacional.
24 horas ingresado
Por el momento, y tras más de 24 horas ingresado, el varón permanece en la misma situación. Se desconocen los motivos por los que se produjo la caída, algo que los agentes policiales investigarán si lo consideran necesario.
