Nuestro pasado
El horno de Visitación Valcárcel sale ardiendo en Cáceres
El incendio revela deficiencias en el cuerpo de bomberos, que tardó hasta tres horas en responder
En 1933, los bomberos solían llegar con retraso a los incendios, muy distinto a la labor eficiente que desempeñan actualmente. Un incendio ocurrido en junio en el horno de Visitación Valcárcel, ubicado en la calle Clavellina, causó daños valorados en 8.000 pesetas, y los bomberos no llegaron hasta dos o tres horas después de iniciado el siniestro. Este hecho generó preocupación en Extremadura, que demandó mejoras urgentes en el cuerpo de bomberos.
Bomberos extremeños
Los bomberos en Extremadura surgieron como respuesta a la creciente necesidad de un servicio organizado para la extinción de incendios. La evolución comenzó con los antiguos vigilantes nocturnos y culminó con la profesionalización del cuerpo, impulsada por la modernización urbana y la creación de organismos públicos. El primer cuerpo oficial de bomberos en la región se fundó en la ciudad de Badajoz en 1889, marcando un hito en la historia del servicio de emergencias en Extremadura.
