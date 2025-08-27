Mateos: "Empiezo el curso político con la ilusión de seguir transformando Cáceres"

Nuevo curso político en el Ayuntamiento de Cáceres. Con el regreso del alcalde de la ciudad, Rafa Mateos, a su despacho tras unas vacaciones de tres semanas, comienza el tercer año de mandato popular. El primer acto público en el que participó fue el minuto de silencio por las víctimas de violencia de género mensual en las escalinatas consistoriales el pasado lunes, día que aprovechó también para visitar las zonas más afectadas por el incendio en Viñas de la Mata, en el término municipal cacereño.

Ilusión y ganas

«Arrancamos con ilusión, ganas y muchas perspectivas de seguir transformando la ciudad», señaló Mateos a este diario. El regidor pone el foco en los principales proyectos que tiene en marcha durante su mandato, como la remodelación integral de la avenida Virgen de la Montaña o la construcción de la piscina climatizada entre los barrios de Nuevo Cáceres y Casa Plata. Además, solicitó al Gobierno que se resuelvan a la mayor brevedad posible los fondos europeos destinados a los ayuntamientos y comunidades.

Rafa Mateos, en una imagen de archivo. / Carlos Gil

Plan estratégico

Con respecto a Virgen de la Montaña, Mateos subrayó que «es un plan estratégico» y adelantó el comienzo de las obras. La intención es licitar el proyecto en el último trimestre del año y que las obras puedan empezar en diciembre o principios de enero. Actualmente, se encuentra en un proceso participativo con el objetivo de que los ciudadanos puedan hacer sus sugerencias. «El proyecto básico está redactado por la empres que resultó adjudicataria y los ejes básicos no se pueden modificar, pero sí acoger algunas de las propuestas», aseguró el alcalde.

Piscina climatizada

A las elecciones de 2023, Mateos acudió con una promesa electoral que ha sido objeto de debate durante sus años de mandato, ya que no parecía avanzar. «Es un proyecto ambicioso, que conjuga la posibilidad de dotar a la ciudad de una instalación deportiva para dar vida a barrios importantes como Nuevo Cáceres y Casa Plata», incidió el alcalde. Los tiempos se mantienen tal y como se anunciaron hace unas semanas. La obra se hará por fases y costará unos ocho millones de euros, el doble de lo que se presupuestó hace tan solo dos años. La primera parte se hará en los próximos meses, ya que la intención es urbanizar el terreno antes de final de año para que, en 2026, se pueda levantar el edificio del futuro complejo deportivo.

Compromiso

Por último, Mateos instó al Gobierno central a resolver a la mayor brevedad posible los fondos europeos que se destinarán a los ayuntamientos y comunidades autónomas: «Es un compromiso y una obligación de ellos. Confío en que puedan dar una respuesta en la primera semana de septiembre», finalizó el regidor.

Suscríbete para seguir leyendo