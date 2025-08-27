¿Qué nos está pasando como sociedad?

Esta mañana he ido a esperar a mi hija a la estación de autobuses de Cáceres. Llegaba de un pueblo cercano, tan sólo a treinta minutos de la ciudad: ¡llegó quince minutos tarde! Los trenes se retrasan cuando ni tan siquiera llegan a salir; los montes arden por falta de cuidados, las fincas rurales por abandono; de los 21 millones de trabajadores, un millón no va a su trabajo por enfermedades varias; en torno a un millón de personas consiguen alguna discapacidad del Estado; de los tres millones de funcionarios me pregunto qué porcentaje llega tarde al trabajo; los jóvenes han cambiado su modelo de trabajar para vivir; los políticos se enzarzan en discusiones bizantinas para mantener las divisiones ideológicas que les mantiene en el poder; los asalariados se sienten explotados en el trabajo y los empleadores apenas aguantan la irresponsabilidad de los primeros y casi todos buscamos el paraíso de la jubilación. Estamos ante una situación que requiere un kit kat, un pararnos a repensar qué estamos haciendo y hacia dónde nos conduce esta situación.

Perdido el norte

Pareciese que hemos perdido el norte (por no decir el resto de orientaciones) o como dicen los sociólogos estamos en multiplicidad de sociedades paralelas, pero yo diría que es un tema de individualidad exacerbada, de haber perdido la condición de conjunto, de sociedad, de vivir en común -que por otra parte es la única forma de vivir para nuestra especie-. Nada parece importarnos más allá de nosotros mismos, adiós a los ideales de siempre, a esos que nos hacían pertenecer a algo en común más allá de nuestras diferencias.

¿A tiempo?

Me pregunto si estamos a tiempo de enmendar el rumbo. Esta situación no beneficia a nadie, las sociedades hipercomplejas como las nuestras requieren de la voluntad de pertenencia de todos, de cada uno a un todo, a ese todo que sin él no es posible la supervivencia del grupo. Así ha sido siempre, entendámoslo y actuemos en consecuencia cada uno de nosotros que en el fondo somos todos.