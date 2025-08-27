Talleres, campus y certámenes para fomentar el talento joven y artístico en Cáceres

La ciudad impulsa la expresión artística, el aprendizaje innovador y el desarrollo de nuevas habilidades.

Campus y talleres en los días sin cole

En los días sin cole y durante las vacaciones, desde el martes 9 hasta el 10 de septiembre, 'Coconet Mentes Creativas' organiza campus y talleres para niñas, niños y jóvenes de 6 a 16 años, con horario de mañana de 9.00 a 14.00 horas y posibilidad de ampliación. Por 18 euros al día, los participantes disfrutan de actividades diseñadas según su edad e intereses, que combinan aprendizaje y diversión. El campus, dirigido a niños de 5 a 12 años, incluye robótica, construcciones con LEGO, experimentos científicos y juegos de mesa, fomentando la creatividad, el trabajo en equipo y la curiosidad en grupos reducidos.

Taller “De reel en reel” para jóvenes en la Biblioteca Pública

La Biblioteca Pública de Cáceres lanza el taller “De reel en reel”, dirigido a jóvenes de 14 a 20 años interesados en la creación de contenido digital y el uso creativo de redes sociales. El taller se llevará a cabo los días 2, 3 y 4 de septiembre, de 11.00 a 13.30 horas, con un aforo limitado a 20 participantes. La inscripción previa es obligatoria y se realiza a través de un formulario online. Los asistentes deberán llevar móvil o tablet para las actividades prácticas. No se requiere experiencia previa, solo ganas de aprender y expresar ideas de forma innovadora. Los jóvenes podrán desarrollar habilidades para transformar sus ideas en contenido visual atractivo y profesional.

Biblioteca Pública de Cáceres. / Jorge Valiente

El Ateneo de Cáceres convoca el XVII Premio de Pintura 2025

El Ateneo de Cáceres ha abierto la convocatoria hasta el 8 de septiembre, para el XVII Premio de Pintura 2025, dirigido a artistas de cualquier procedencia. Los participantes podrán presentar una única obra, realizada durante 2024 o 2025, que no haya sido premiada anteriormente y que se ajuste a las bases del concurso. Las obras deben ser exclusivamente pinturas, sin técnicas digitales, y no superar los 200 cm en su dimensión mayor. Las propuestas se enviarán en formato digital del 1 al 8 de septiembre de 2025. Un jurado especializado realizará una preselección el 11 de septiembre, tras lo cual los autores deberán enviar físicamente sus obras para la exposición, que se inaugurará el 14 de octubre, día en que se entregarán los premios de 2.500 euros al ganador y 1.500 euros al accésit. Las obras premiadas pasarán a formar parte de la colección del Ateneo y el ganador podrá exponer individualmente en la institución.