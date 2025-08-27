Cuando Verónica Echegui galardonó a Álex García en Cáceres

«El Festival de Cine Español de Cáceres siente profundamente la perdida de la actriz Verónica Echegui. Estuvo en nuestro festival transmitiendo su generosidad y calidad humana. Todos los aficionados al cine español la echaremos de menos. Hasta siempre». Con estas líneas se despedían de la actriz desde la Fundación ReBross, que organiza la cita festivalera, de la intérprete madrileña, que ha fallecido a los 42 años.

San Pancracio

Corría el año 2015 cuando Echegui se subió a las tablas del Gran Teatro para entregar un galardón al que fue su pareja: Álex García. Todavía se llamaban Premios San Pancracio y el jurado se lo otorgó a Álex García (entonces pareja de la intérprete en la categoría de Actor Revelación. No hay fotos de la alfombra roja de aquella noche juntos, por lo que la entrega de ese premio puso ser una sorpresa para el actor.

García recibió su San Pancracio emocionado por su trabajo en ‘Kamikaze’ y lo primero que dijo fue: «Estoy llorando ya». Aquel fue el año del San Pancracio de Honor a Santiago Segura.

Le acompañaron en el palmarés Raúl Arévalo y Bárbara Lennie, que recibieron el San Pancracio de interpretación por sus trabajos en ‘La isla mínima’ y ‘Magical Girl’, respectivamente.

Ese palmarés también lo completaba el director de ‘Loreak’, Jon Garaño; la cineasta Beatriz Sanchís, premio a la Mejor Dirección Novel; la figurinista emeritense Monserrat Sancho, que recibió el Premio Reyes Abades; y la joven intérprete Mariam Bachir, pareja en la ficción de ‘El niño’ Jesús Castro, que recogió aquella noche el San Pancracio como Actriz Revelación; al igual que Álex García, que compartió un momento muy especial con Echegui, bajo los focos del Gran Teatro de Cáceres.