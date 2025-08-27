Área metropolitana
Más viviendas en Cáceres: Malpartida pone en marcha un plan de construcción
A la venta tres nuevas parcelas en la urbanización Las Arenas
El Ayuntamiento de Malpartida de Cáceres sigue trabajando para que se construyan nuevas viviendas en la localidad tras las peticiones que está realizando la población a raíz del programa que pusieron en marcha hace unos meses: 'Vive en Malpartida'. Dentro de su objetivo de liberalizar suelo para facilitar la construcción de pisos en la localidad, han puesto a la venta tres parcelas urbanas en la Urbanización Las Arenas.
Estas parcelas están ubicadas en la calle Vegas del Alagón, números 3, 5 y 7. Poseen respectivamente 1.076, 1.078 y 1.080 metros cuadrados y poseen una edificabilidad máxima del 30%, es decir, en torno a 300 metros cuadrados de construcción, en una o dos alturas. Las mismas son ideales para vivienda de autopromoción, con zona ajardinada y piscina particular.
En Las Arenas
La urbanización Las Arenas está ubicada en la N521 a un kilómetro de Malpartida de Cáceres y a apenas cinco de la capital cacereña, dotada de instalaciones deportivas, infantiles y supermercado.
El sistema de enajenación o venta es mediante subasta y procedimiento abierto simplificado, cuyo plazo finaliza el 18 de septiembre. El tipo mínimo de licitación es a partir de 55,00 euros/metro cuadrado, más el IVA correspondiente del 21 %. Los interesados pueden informarse en el 927 275 003, preguntando por Secretaría; en la Plataforma de Contratación del Estado o en la Sede Electrónica del Ayuntamiento, en www.malpartidadecaceres.sedeelectronica.es.
Alcalde
El alcalde de Malpartida de Cáceres, Alfredo Aguilera, ha señalado que "el Ayuntamiento continúa enajenando las parcelas urbanas que posee en propiedad para facilitar la construcción de viviendas en el municipio, siendo este un paso previo a una mayor liberalización del suelo en la que ya se está trabajando".
