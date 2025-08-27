A vueltas con el camino de Monte Almeida: sin obras hasta que pase la temporada de incendios

El alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, se ha reunido este miércoles con los residentes de la finca Cuartos del Baño afectados por los incendios forestales registrados en las últimas semanas, donde “afortunadamente solo se han producido daños materiales en las parcelas”, y ha anunciado que las obras de recuperación del camino de Monte Almeida, para evitar el aislamiento de los vecinos por las crecidas del río Salor, no se iniciarán hasta que finalice la temporada de alto riesgo de incendios.

Obras

Mateos ha trasladado el apoyo del consistorio a los afectados por los incendios, acompañado por el concejal de Infraestructuras, Víctor Bazo, que han visitado la zona de Cuartos del Baño. Allí ha anunciado que, “una vez obtenidos todos los permisos medioambientales”, el Ayuntamiento de Cáceres iniciará las obras de recuperación del camino de Monte Almeida una vez finalice la temporada de alto riesgo de incendios.

Las obras de recuperación cuentan con una inversión 45.000 euros (IVA incluido). El alcalde ha subrayado que esta actuación no solo mejorará el acceso y la seguridad en la zona, sino que responde directamente a una reivindicación vecinal “que el equipo de gobierno convierte en hechos”.

Incomunicados

Los residentes del paraje de Cuartos del Baño en Cáceres, que se han quedado incomunicados varias veces este año por la crecida del río Salor, que anega la única vía que pueden utilizar para salir (debido a las intensas lluvias), han reclamado en numerosas ocasiones las obras de habilitación del citado camino como vía alternativa. “Tres veces han ido las máquinas y los técnicos, y tres veces han tenido que salir porque no podían intervenir”, señalaron desde el consistorio, antes de verano, por las intensas lluvias.

Mateos continuará esta semana recorriendo otras zonas dañadas por los incendios, del término municipal cacereño, para “escuchar de primera mano las necesidades de los vecinos y coordinar las actuaciones municipales”.