Música con pasión
La Banda Infantil de Cornetas y Tambores del Espíritu Santo inicia su nueva temporada en Cáceres
La formación se ha consolidado como un referente de la cantera musical cofrade
La Banda Infantil de Cornetas y Tambores Espíritu Santo, formada por niños y niñas de entre 7 y 16 años, comienza su temporada el próximo lunes 1 de septiembre a las 19:30 horas en el Recinto Ferial. La formación, que combina disciplina musical con ilusión, abre sus puertas a nuevos miembros. Las familias interesadas en que sus hijos o hijas se unan a la formación pueden acercarse directamente al ensayo o contactar a través del correo electrónico: bandainfantil@humilladerocaceres.org.
"Esta banda es una oportunidad para que los más jóvenes vivan la música desde dentro, compartan experiencias y representen a Cáceres en procesiones tanto en la ciudad como fuera de ella", destacan los responsables de la formación.
La Banda Infantil Espíritu Santo se ha consolidado como un referente de la cantera musical cofrade, transmitiendo valores de compañerismo, constancia y pasión por la música procesional.
Está nueva temporada celebrarán su décimo aniversario.
