La Banda Infantil de Cornetas y Tambores del Espíritu Santo inicia su nueva temporada en Cáceres

La Banda Infantil de Cornetas y Tambores Espíritu Santo, formada por niños y niñas de entre 7 y 16 años, comienza su temporada el próximo lunes 1 de septiembre a las 19:30 horas en el Recinto Ferial. La formación, que combina disciplina musical con ilusión, abre sus puertas a nuevos miembros. Las familias interesadas en que sus hijos o hijas se unan a la formación pueden acercarse directamente al ensayo o contactar a través del correo electrónico: bandainfantil@humilladerocaceres.org .

"Esta banda es una oportunidad para que los más jóvenes vivan la música desde dentro, compartan experiencias y representen a Cáceres en procesiones tanto en la ciudad como fuera de ella", destacan los responsables de la formación.

Imagen de la banda del Espíritu Santo. / El Periódico Extremadura

La Banda Infantil Espíritu Santo se ha consolidado como un referente de la cantera musical cofrade, transmitiendo valores de compañerismo, constancia y pasión por la música procesional.

Está nueva temporada celebrarán su décimo aniversario.