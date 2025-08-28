Los bomberos de Cáceres aseguran la cubierta de un edificio en Pintores

Los bomberos de Cáceres han realizado durante la mediodía de este jueves una intervención en la céntrica calle Pintores para retirar y asegurar unas planchas plásticas de protección de la cubierta de un edificio que presentaban riesgo de caer sobre la vía pública.

Los efectivos, durante la actuación. / El Periódico

Según fuentes del Sepei, la Policía Local se ha puesto en contacto con ellos tras detectar el peligro que representaba el material, que podría haber impactado a algún peatón. Tras el aviso, los efectivos procedieron a sanear la zona, retirar los elementos peligrosos y asegurar la cubierta.

No se registraron incidentes ni daños durante la operación. Al término de la actuación, procedieron a informar tanto a la Policía Local como a los propietarios del inmueble afectado.