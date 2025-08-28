Suceso
Los bomberos de Cáceres aseguran la cubierta de un edificio en Pintores
La Policía Local alertó del riesgo para los viandantes y se actuó para garantizar su seguridad
Los bomberos de Cáceres han realizado durante la mediodía de este jueves una intervención en la céntrica calle Pintores para retirar y asegurar unas planchas plásticas de protección de la cubierta de un edificio que presentaban riesgo de caer sobre la vía pública.
Según fuentes del Sepei, la Policía Local se ha puesto en contacto con ellos tras detectar el peligro que representaba el material, que podría haber impactado a algún peatón. Tras el aviso, los efectivos procedieron a sanear la zona, retirar los elementos peligrosos y asegurar la cubierta.
No se registraron incidentes ni daños durante la operación. Al término de la actuación, procedieron a informar tanto a la Policía Local como a los propietarios del inmueble afectado.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Estos son los nuevos negocios de la calle Pintores de Cáceres: 'Parece que está reviviendo
- El quesero de Cáceres que ha puesto en riesgo la salud pública: le precintan 536 quesos y luego desaparecen
- Convive durante varios días en Cáceres con su vecino de abajo muerto
- Los estudiantes ponen de moda la cacereña Gómez Becerra
- Cara y cruz de los negocios en Cáceres: cierra Superdroma y el segundo Santagloria, a un paso
- La familia del fallecido en Aldea Moret de Cáceres pide respeto y le recuerda como 'un gran hombre
- Cierran las históricas perfumerías Superdroma en Cáceres
- La Primitiva toca en Cáceres y un único acertante se lleva casi 800.000 euros: 'No sabemos quién es el afortunado