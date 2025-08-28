Cáceres, la ciudad de España donde más gente se casa

En 1934 se da a conocer un dato curioso en la ciudad: Cáceres es la localidad de España con mayor número de matrimonios. De hecho, en sus iglesias se celebran 10 bodas por cada 1.000 habitantes.

Preferencias

Los novios cacereños que optan por casarse por la iglesia tienen claras sus preferencias. La Concatedral de Santa María se posiciona como el templo más solicitado de la ciudad, con 34 bodas celebradas en 2018, según datos de la Diócesis de Coria-Cáceres. Esta cifra supera con creces las de las siguientes iglesias más demandadas, Santiago y San Mateo.

Además de ser la favorita, la Concatedral también es la opción más cara. Casarse allí cuesta 300 euros, una tarifa que incluye la iluminación, la música de órgano y el alquiler de la alfombra. En comparación, casarse en el Santuario de la Virgen de la Montaña resulta algo más económico, el precio, fijado por la cofradía, es de 200 euros e incluye la luz artística, las flores y el trabajo del ermitaño. Eso sí, en este caso son los propios novios quienes deben encargarse de contactar con el sacerdote.