Entre los años 2025 y 2029

Casar de Cáceres crea un plan para atraer a los jóvenes a vivir en el pueblo

El documento es pionero en la región y marca la hoja de ruta para garantizar que la localidad sea atractiva para residir, trabajar y formar una familia

Presentación del plan de juventud casareño.

Presentación del plan de juventud casareño. / E. P.

Ángel García Collado

Cáceres

Cáceres

Casar de Cáceres presenta su Plan de Juventud 2025-29, un documento pionero que sitúa al municipio entre las pocas localidades de la región con una estrategia local propia marcando una hoja de ruta para garantizar que el municipio sea un lugar atractivo para vivir, trabajar, formar una familia y desarrollarse personal y profesionalmente. Fue aprobado en el pleno ordinario del mes de julio con los seis votos del equipo de gobierno popular y cinco abstenciones del PSOE.

Aborda los retos específicos a nivel municipal y apuesta por la creación de oportunidades laborales para menores de 30 años, la atracción y retención del talento joven, el impulso de un pueblo próspero, con la mejora cifra de empleo en dos décadas y en constante crecimiento de nacimientos y población.

Consejera

En el acto estuvieron presentes la consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes, Victoria Bazaga, y la directora general del Instituto de la Juventud de Extremadura, Raquel Martín. Ambas autoridades valoraron de forma positiva la iniciativa, asegurando el respaldo institucional necesario para que su puesta en marcha sea una realidad a la mayor brevedad posible.

Visita

Como parte de la jornada, autoridades y equipo de gobierno visitaron a la joven artista casareña Candela Borges, quien pinta un mural en el centro infantil, y participaron en el reparto de las pulseras de la Juventud Casareña.



Con este proyecto, la localidad refuerza su compromiso de ser un lugar dinámico, inclusivo y con futuro, donde la juventud sea protagonista y motor del desarrollo local.

Casar de Cáceres crea un plan para atraer a los jóvenes a vivir en el pueblo

Casar de Cáceres crea un plan para atraer a los jóvenes a vivir en el pueblo

