Los estudiantes ponen de moda la cacereña Gómez Becerra

La Escuela Oficial de Idiomas (EOI) y el Centro Público de Educación de Personas Adultas (CEPA). El número 6 de la calle Gómez Becerra alberga, además de las dos instituciones, el Centro de Profesores y Recursos (CPR), permitiendo un flujo constante de estudiantes y docentes que suponen una importante inyección para los negocios de la comercial vía cacereña. De hecho, una visita a sus propietarios y trabajadores basta para confirmar el sentir mayoritario: "Con ganas de que llegue septiembre".

"Se notan muchísimo"

Bien es cierto que la calma del verano no afecta exclusivamente a los establecimientos de Gómez Becerra. Tampoco son solo los alumnos o los profesores los que abandonan la ciudad durante los meses de más calor. Pero, en una zona en la que "los estudiantes se notan muchísimo", la emoción por que comience el nuevo curso escolar es aún mayor. Lo cuenta Alejandro, gerente de la peluquería Carri Barber. "La mayor parte de mis clientes tienen entre 12 y 20 años y, de ellos, son muchos los que han venido a estudiar a la ciudad de otros lugares", asevera.

Alejandro, dueño de Carri Barber. / El Periódico

Alejandro habla en positivo de la evolución de su barbería desde que la abrió hace un par de años. "Antes trabajé en lo mismo, en una calle próxima al Gran Teatro, pero de momento funciona mucho mejor aquí, porque hay más movimiento de personas", narra el empresario. "El único problema que veo es el tema del aparcamiento. En Cánovas es complicado y, además, es todo zona azul. Por esta calle no puedes entrar a no ser que seas residente, pero el tema de la peatonalización no viene mal", añade.

La peatonalización

El emprendedor introduce un dato relevante. Fue en 2017 cuando se iniciaron los primeros pasos para priorizar al viandante en Gómez Becerra, con una peatonalización parcial durante los fines de semana. Ya en 2021, comenzaron las obras para transformar la calle en una plataforma única peatonal en el tramo comprendido entre la avenida de España y la calle Hermandad. Para verano de ese año, los trabajos principales habían concluido, aunque faltaba el mobiliario clásico: bancos; papeleras; farolas; árboles. Algo que se completaría durante el otoño, aunque sin convencer a todos por igual.

"No puedo poner una terraza"

"¿Qué sentido tiene que se haya hecho una calle peatonal y yo no pueda poner una terraza?", pregunta Juan Manuel, dueño de la Cafetería Stick. El hostelero se muestra crítico con la reforma, asegurando que su negocio (en el que estuvo como empleado entre los años 2010 y 2016) funcionaba mejor antes del cambio. "En mi lado solo han puesto dos acerados y, en el de enfrente, han puesto cuatro, entonces yo no tengo espacio", reprocha el empresario.

Falta de sombra

Además, considera que la calle ha quedado "feísima" y se queja de la falta de árboles. En cualquier caso, explica que gran parte de los consumidores que acuden a su cafetería procede de los centros educativos ubicados en el número 6 de Gómez Becerra.

Una clientela que también espera recibir Michelle. Propietaria de la Multitienda Sol y Luna, la emprendedora, de solo 23 años, abrió su negocio el 27 de junio. Todavía no ha podido experimentar la influencia de los centros de formación, pero no niega las "expectativas de cara a septiembre". "Nos lo dice mucho la gente, porque a partir de ese momento es cuando llegan los estudiantes", añade.

Michelle, propietaria de la Multitienda Sol y Luna. / El Periódico

Al respecto, cabe decir que el colegio Santa Cecilia, en la calle San Pedro de Alcántara, se localiza a pocos metros de allí y son los niños algunos de los potenciales clientes de Michelle, que vende golosinas; refrescos; helados; o bollería. Aunque también tiene productos para cocina, para la higiene personal, etc.

En cualquier caso, lo que sí ha podido comprobar la empresaria (cuya tienda se sitúa a la derecha de la calle partiendo desde la avenida de España) es "lo mucho que pega el sol". Algo que también sabe Eva María, propietaria de Zoe. Su establecimiento, donde vende pendientes; bolsos; cadenas; pulseras; cinturones; y otros accesorios tanto para hombre como para mujer, está casi al lado de la Multitenda Sol y Luna, y la dueña también nota esa "falta de sombra".

Eva María, dueña de Zoe. / El Periódico

"La calle ha quedado muy bien"

Así, le gustaría que plantasen más árboles, que ayudasen a combatir las altas temperaturas de la temporada estival. No obstante, cree que la calle peatonal "ha quedado muy bien" y que es "algo beneficioso, sin duda". "Es cierto que te tienes que buscar la vida para aparcar, pero Cáceres es pequeñito, vienes andando, dando un paseo y te da mucha tranquilidad ir con los críos a un sitio o a otro. También para la gente mayor", añade.

Su caso es parecido al de Michelle, pues abrió hace pocos meses "prácticamente cuando empezaba la feria y terminaba el curso". Sin embargo, piensa que el arranque del periodo lectivo podrá pegar un empujón a su negocio.

Quien lleva algo más es Tony, de Tony's Bocatas. Su negocio levantó la persiana hace 17 años, aunque él es propietario desde hace 9. Tiempo durante el que ha podido corroborar la influencia de los centros educativos. "Vienen muchos profesores y estudiantes. Cuando cierran las escuelas en vacaciones se nota mucho", asegura el hostelero, que añade, además, a funcionarios y o trabajadores de bancos como otros de los consumidores frecuentes.

Tony, de Tony's Bocatas. / El Periódico

Una calle limpia

Como las empresarias anteriores, pide más sombra, pero considera que "la peatonalización ha venido muy bien, le da más vida al negocio" y hace hincapié en "lo limpia que está la calle siempre".

Junto al resto, representa a algunos de los emprendedores que, gracias a su esfuerzo, mantienen viva Gómez Becerra. Un desempeño al que también contribuyen esos estudiantes y profesores, que, seguramente sin quererlo, juegan un papel clave en el comercio local.