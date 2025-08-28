Un hombre resulta herido al incendiarse la cocina del Club de Golf de Cáceres

Un hombre de 52 años ha resultado herido este jueves en un incendio declarado en el Norba Club de Golf de Cáceres. La víctima ha sido trasladada al Hospital San Pedro de Alcántara de la capital cacereña al sufrir una intoxicación por monóxido de carbono. Su estado es leve, según confirma el 112 Extremadura.

El fuego se ha declarado en la cocina de las instalaciones deportivas, que ya sufrieron otro incendio en abril de 2023, sobre las 12.48 horas de la tarde.

Las llamas han ocasionado daños materiales y hasta el lugar se han desplazado bomberos del Sepei, una Unidad Medicalizada del SES y una patrulla de servicio de la Policía Local.

Otro incendio en el cuarto de palos

Situado en la urbanización Ceres Golf, junto a la Nacional-630, el recinto se vio afectado por un grave fuego hace dos años que provocó importantes daños. Las llamas se declararon en un almacén que quedó completamente calcinado, donde estaban las taquillas que guardaban los palos de golf, los carritos y otros objetos.

El fuego también afectó a los vestuarios, el archivo, la cafetería y otras estancias del edificio principal, que quedaron inutilizadas. El origen del incendio atribuyó a una batería defectuosa.

Afortunadamente, no hubo que lamentar daños personales, ya que el incendio se produjo de madrugada, pero unos 150 socios perdieron sus carros eléctricos, valorados entre 1.000 y 3.000 euros.

Un año después del incidente, el club reformó las instalaciones y construyó otro almacén fuera del edificio principal para albergar baterías y dejar cargando los carritos eléctricos durante la noche.

(En actualización)