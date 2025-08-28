Macro operación contra la pornografía infantil: a prisión un detenido en Cáceres por distribuir vídeos "de gran crudeza"

Un hombre ha sido detenido en Cáceres en el marco de una gran operación policial a nivel nacional por posesión y distribución de material sexual infantil. En su caso, ha ingresado en prisión provisional por la "gravedad y crudeza" de los vídeos que compartía, informa la Policía Nacional.

El operativo se ha llevado a cabo en 12 provincias españolas, en las que se han identificado a 21 personas y se han detenido a 16 de ellas, entre las que destaca un profesor de secundaria de Barcelona. Además, hay otros dos detenidos en Girona, uno de ellos responsable de la distribución de más de 85.000 archivos, que observaba y fotografiaba desde su domicilio a menores mientras estaban en el patio del colegio, y en cuyo registro se localizaron unos prismáticos.

Por otro lado, hay un detenido en Castellón, dos en Asturias, dos en Las Palmas, uno en Lugo, otro en Madrid, dos en Guipúzcoa, uno en Cantabria, uno en Valencia y otro más en Pontevedra. Asimismo, hay otros cinco investigados no detenidos en Madrid, Málaga, Navarra y Valladolid.

Graves agresiones y prácticas degradantes

La investigación se inició cuando agentes de la Unidad Central de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional tuvieron conocimiento del intercambio de material ilícito a través de redes "Peer To Peer" (P2P). Este tipo de redes permiten poner en contacto a usuarios de cualquier parte del mundo y compartir casi cualquier tipo de archivo, entre los que se incluyen vídeos, imágenes, música, programas o documentos.

En los registros se han intervenido miles de archivos de imágenes y videos conteniendo "graves" agresiones sexuales a menores de edad, así como otras prácticas degradantes y vejatorias para las víctimas. El reconocimiento de los delincuentes se ha llevado a cabo con la colaboración policial internacional, especialmente con la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos, cuya ayuda ha sido "fundamental" para identificar a los sospechosos, según ha descrito la Policía.

Colaboración ciudadana

La Policía Nacional tiene habilitado el correo electrónico 'denuncias.pornografia.infantil@policia.es' para que cualquier ciudadano que tenga información sobre la existencia de la difusión, tenencia y almacenamiento de pornografía infantil pueda comunicarlo de manera totalmente anónima y confidencial. Asimismo, se recuerda la importancia de no compartir o almacenar este tipo de imágenes de menores, ya que estarían incurriendo en la comisión de un delito.