Las mujeres de Cáceres, con el cántaro a la fuente

En 1935, el Ayuntamiento presentó un proyecto para elevar las aguas de la fuente del Concejo hasta el nivel de Santa María. El objetivo era evitar que las mujeres tuvieran que subir las empinadas cuestas cargadas con cántaros para acceder al agua.

Dificultad en el acceso

Las mujeres transportaban agua en el pasado porque no existía un acceso sencillo a fuentes cercanas y el agua era esencial para la vida diaria, siendo la tarea asignada por las estructuras sociales y culturales de la época. Esta labor implicaba recorrer grandes distancias, en terrenos accidentados y con recipientes pesados, dedicando gran parte del tiempo a esta actividad para asegurar el consumo, la cocina y la higiene de la familia.